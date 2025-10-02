



2. Oktober 2025

HOG-Fachtagung in Bad Kissingen

Die HOG-Fachtagung findet vom 24.-26. Oktober in Bad Kissingen unter dem Motto „Herausforderungen – Erfolgsmodelle und Konzepte in der länderübergreifenden Zusammenarbeit der Heimatortsgemeinschaften“ statt. Diese Fachtagung in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen wird in Zusammenarbeit des Heiligenhofes mit dem Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. (HOG-Verband) gestaltet.

Gruppenbild mit den Teilnehmern der HOG-Fachtagung vom 18.-20. Oktober 2024 vor dem „Heiligenhof". Foto: Daniel Groza

Martin von Hochmeister, Schriftführer des HOG-Verbands

Schlagwörter: HOG, Tagung, Heiligenhof

