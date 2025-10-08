Kommentare zum Artikel
Honterusfest in Pfaffenhofen
Sonntagmorgen am 6. Juli um 10.00 Uhr in Pfaffenhofen an der Ilm. Aus allen Richtungen Deutschlands und manche auch von weiter weg strömen Menschen zum Waldspielplatz Hettenhausen auf das Gelände des MTV Pfaffenhofen. Dieses Jahr war der Besucherstrom etwas langsamer, manche Besucher sind schon in ein Alter gekommen, in dem man etwas langsamer wird. Daher wurde die Quellenrede statt um 11.00 Uhr erst um 11.30 Uhr gehalten. mehr...
1 • Scheibi schrieb am 09.10.2025, 00:09 Uhr:„Klein aber fein“ war das Honterusfest 2025 in Pfaffenhofen an der ILM.
Respekt und Dankeschön an das Orga Team!
Die Idee mit den Fahrgemeinschaften ist sehr zu begrüßen und sicher umsetzbar.
Richtig gemütlich war dieser Sommersonntag inmitten der Natur, zum Genießen von Speis und Trank gemeinsam mit Freunden von Nah und Fern, ohne zu laute Musik, großen Trubel und lange Begrüßungszeremonien, die bei manchen Festen des Sommers 2025, den Sinn der traditionellen Feste sprengte. Die Besucher sind dankbar für die Möglichkeit Raum und Zeit für gemeinsame Stunden zu haben. Weniger ist Mehr!
Zum Honterusfest gehört die Quellenrede, 2025 gehalten von Heinz Fleps. Der Inhalt der Festrede hat mich noch längere Zeit beschäftigt. Epigenetik! Dankeschön.
Weiter so, der Aufwand lohnt sich!
