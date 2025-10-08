Kommentare zum Artikel
Im Auftrag der Liebe: Jugendtanzgruppe Böblingen feiert Hochzeit von Sandra und Marc
Am 13. September durften wir als Jugendtanzgruppe Böblingen einen ganz besonderen Tag miterleben: die kirchliche Hochzeit von Sandra (geborene Engel) und Marc Bruckner. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
-
1 • Johann0,3 schrieb am 08.10.2025, 09:59 Uhr:Das sieht sehr schön aus. Herzlichen Glückwunsch an das Brautpaar.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.