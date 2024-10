1 • sibisax schrieb am 30.10.2024, 14:47 Uhr:

Was die Egerländer in Deutschland,die Jahrmarkter(Johrmarker) im Banat waren die Neppendorfer in Siebenbürgen.Von vielen Kennern als die beste Blaskapelle einst in Siebenbürgen sehr geschätzt und beliebt.Und jetzt geht es weiter in Deutschland mit Unterstüzung befreundeter Musiker,hoffentlich noch sehr lange.