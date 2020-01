"Du hast unser aller Leben bereichert": Nachruf auf Hermann Grempels

Hermann Grempels, langjähriges Vorstandsmitglied der Kreisgruppe Heilbronn und Genealoge der Heimatgemeinschaft Heldsdorf, ist am 30. Dezember 2019 im Alter von 78 Jahren in Heilbronn verstorben und wurde am 7. Januar 2020 auf dem Hauptfriedhof in Heilbronn beigesetzt. Bei der Beerdigung, an der rund 400 Trauergäste teilnahmen, sprach Jürgen Binder seitens der Kreisgruppe Heilbronn eine Trauerrede, die im Folgenden leicht gekürzt wiedergegeben wird.

Hermann Grempels (1941-2019)

Heute müssen wir Abschied nehmen von Hermann Grempels. Kurz vor Jahresende hat uns die traurige Nachricht von seinem Tod erreicht und wir können noch immer nicht fassen, dass er mitten aus der Familie, aus seinem Freundeskreis und aus unserer Gemeinschaft herausgerissen wurde. Am Sonntag, den 22. Dezember, haben wir noch gemeinsam den Weihnachtsgottesdienst in der Stadtkirche in Böckingen gefeiert, einander die Feiertage und einen guten Rutsch gewünscht … und dann ist alles anders gekommen.Hermann Grempels, geboren am 6. September 1941 in Heldsdorf, war seit 1985 Mitglied im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. 2005 wurde er in den Vorstand der Kreisgruppe Heilbronn gewählt und war seitdem, zusammen mit Ihnen, liebe Frau Grempels, eine große Stütze für unsere siebenbürgische Gemeinschaft in Heilbronn.Ich erinnere mich noch gerne an eine unserer ersten Begegnungen im Umfeld der Kreisgruppe, als er auf mich Neuling zukam, mich mit den Worten „Ech ben der Hermann“ begrüßte und mich anschließend mit viel Geduld in die Geheimnisse des Baumstriezelbackens einweihte. Tatkräftige Unterstützung war schon immer eine Charaktereigenschaft von Hermann. Ob im Kreuzgrund oder auf dem Gaffenberg, bei den Holz-Hauff-Terminen oder sonstigen Veranstaltungen, er und seine Frau waren von diesen Einsätzen nicht wegzudenken. Dabei standen nicht nur Zuverlässigkeit und Fleiß im Vordergrund, vor allem seine technische Begabung und sein handwerkliches Geschick hat er in unzähligen Situationen unter Beweis gestellt. Es war beruhigend zu wissen, dass Hermann dabei ist: ob beim Aufstellen der Krone, wo er die Fäden in der Hand hatte, oder bei der Wartung der Baumstriezelmaschinen – er hatte immer die passende Lösung und das richtige Werkzeug dabei.Vor allem war er aber mit Leib und Seele DER Verwalter unseres Vereinsheims auf der Schanz. Ohne den Einsatz des Ehepaars Grempels wäre unser Haus nicht das, was es ist: ein Ort der Begegnung und ein wichtiger Stützpunkt für unsere Kulturgruppen. Dabei hat er nicht nur die Belegung des Hauses zuverlässig und gewissenhaft koordiniert, auch bei den Renovierungsarbeiten war er immer vorne dabei und hat Hand angelegt. Ob Wasser- oder Elektroinstallationen, Außen- oder Innenarbeiten, Hermann war stets präsent und hat gewissenhaft und mit viel Umsicht die Arbeiten begleitet – so, als ob es sein eigenes Haus wäre.Für die verschiedenen Nutzer unseres Vereinsheims war Hermann ein stets zuverlässiger Ansprechpartner. Dank seiner ruhigen, freundlichen und ausgeglichenen Art war er von allen geschätzt und respektiert. Und wenn es mal menschelte, dann war seine Antwort immer geprägt von Geduld und Sachlichkeit.Ein weiteres Steckenpferd von Hermann war das Begegnungscafé, ein beliebter Treffpunkt für unsere Landsleute und nicht nur an den ersten drei Donnerstagen im Monat. Die Ehepaare Grempels, Reisenauer und Frau Riemesch waren ein eingespieltes Team, das dieses sehr gut angenommene Treffen organisierte. Der vierte Dienstag im Monat war dem Seniorenkreis vorbehalten. Auch hier brachte sich Hermann regelmäßig ein und unterstützte die Veranstaltung nach Kräften. Überhaupt, dank seiner freundlichen Art war Hermann ein geschätzter Ansprechpartner für alle unsere Gruppen, die ihm für seine Hilfsbereitschaft und Verlässlichkeit zu großem Dank verpflichtet sind.Für seinen Einsatz in unserer Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen wurde Hermann Grempels mit Urkunden ausgezeichnet, 2007 erhielt er das Silberne Ehrenwappen des Verbandes. Diese Ehrungen können aber nur ansatzweise den Dank zum Ausdruck bringen, der ihm für seinen Einsatz und seine Gutherzigkeit gebührt.Seine allergrößte Leidenschaft war aber seine Familie. Als liebevoller Opa und Ota hat er seine Enkel über alles geliebt. Ich habe oft erlebt, wie er dich, liebe Luna, zu Terminen der Kindergruppe begleitet oder abgeholt hat. Er war, und Sie, liebe Frau Grempels, sind es auch heute noch, eine große Stütze für die Familien Ihrer beiden Kinder. Liebe Ines, lieber Gerd, ihr hattet in eurem Vater einen starken Befürworter, dem es nie zu viel war für euch etwas zu tun.Und diese Hilfe, dieses „Den-Rücken-frei-halten“ hat den großartigen ehrenamtlichen Einsatz, der eure Familie charakterisiert, überhaupt möglich gemacht. Du, liebe Ines, hast zu verschiedenen Anlässen die Unterstützung seitens deiner Eltern hervorgehoben und dich bedankt, sei es während der Zeit, als du erfolgreich die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn geleitet hast, oder jetzt in verantwortungsvollen Ämtern in unserem Verband. In tiefer Dankbarkeit für seinen unermüdlichen und großen Einsatz für unsere Gemeinschaft verneigen wir uns vor Hermann Grempels. Du hast unser aller Leben bereichert!

Jürgen Binder