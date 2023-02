Stolzer Siebenbürger in Kanada: Zum Tod von Michael Paulini (1926-2023)

Der Tod von Michael Paulini am 2. Februar 2023 ist ein immenser Verlust für unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft in Kanada.

Käthe und Michael Paulini im Jahr 2008

Der gebürtige Draaser gehörte nicht nur zu den Gründungsmitgliedern des Transylvania Club in Kitchener, Ontario, er engagierte sich auch sein ganzes Leben lang aktiv in siebenbürgisch-sächsischen Kulturgruppen. Vom Tanzen in den späten 40er Jahren über das Spielen in der Band in den 50er Jahren bis hin zum Singen im Chor und sogar zu einer Freizeit-Kegelliga konnten wir uns immer darauf verlassen, Michael Paulini in der kanadischen, siebenbürgisch-sächsischen Gemeinde zu treffen.Bemerkenswert war Paulinis langjährige Unterstützung seiner Frau Käthe (1932-2016), frühere Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, und seiner Familie durch ihre Teilnahme an allen siebenbürgisch-sächsischen Aktivitäten in Kanada, den USA und auch in Europa im Laufe der Jahre. Er hat einen hohen Maßstab für die kulturelle Teilhabe unserer kanadischen Mitgliedschaft gesetzt und war besonders inspirierend für junge Siebenbürger Sachsen in Kanada als überzeugter Unterstützer von Jugendprogrammen. Er wird schmerzlich vermisst, aber nie vergessen werden.

Rebecca Horeth

Die Autorin ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada sowie Vertreterin der Jugend- und Kulturgruppen der Saxonia Hall in Aylmer, Ontario.