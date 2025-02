Urzellaufen aus Spaß und Tradition: Interview mit einem Nürnberger Nachwuchs-Urzel

Severin ist acht Jahre alt, lebt in Augsburg und hat siebenbürgisch-bayerische Wurzeln. Am 2. März wird er beim Nürnberger Fastnachtszug zum ersten Mal als Urzel mitlaufen. Dagmar Seck hat ihn deshalb um ein Interview gebeten.

Der Anzug sitzt, die Peitsche knallt – Severin ist bereit für seinen ersten Urzelumzug. Foto: privat

Wann hast du das erste Mal Urzeln gesehen?Letztes Jahr habe ich mir mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder den Umzug in Nürnberg angesehen. Wir haben uns aber ganz oft hinter Autos versteckt und die Urzeln ein wenig ausspioniert, weil wir noch ein bisschen Angst vor ihnen hatten. Jetzt denke ich mir immer, dass das Menschen unter den Masken sind, ich finde sie aber schon noch etwas erschreckend.Was weiß du über die Urzeln? Woher kommen sie?Die Urzeln haben, glaube ich, vor allem in Siebenbürgen Umzüge gemacht, um Gespenster und Geister aus der Stadt zu vertreiben. Sie haben Geißeln, also Peitschen, und mit denen knallen sie. Das hört man dann weit entfernt und dann, sagt man, bekommen die Gespenster und Geister Angst und gehen aus der Stadt weg.Warum möchtest du in diesem Jahr mitlaufen?Fast meine ganze Familie läuft mit, und da ich jetzt auch das Peitschen gelernt habe, wollte ich es mal ausprobieren und sehen, wie es so ist.Weißt du schon, was deine Aufgaben im Umzug sind? Was macht ein Urzel?Der Umzug ist wie ein Faschingsumzug einfach mal ein Spaß zwischendurch. Und es ist eine alte Tradition. Man erschreckt die Leute oder nimmt sie mit der Peitsche und dreht sie im Kreis oder man knallt mit der Peitsche. Es ist auch immer ein Wagen dabei, da sind Krapfen drin, und die kann man den Leuten geben.Wie hast du dich auf den Umzug vorbereitet?Ich habe jetzt schon einen Urzelanzug, der mir passt. Das Peitschen habe ich gelernt und kann auch das Urzelgedicht auf Sächsisch aufsagen.