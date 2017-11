Außerordentlicher Jungsachsentag und Doppelsieg beim Volkstanzwettbewerb der SJD

Beim zwölften (außerordentlichen) Jungsachsentag der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) am 28. Oktober in Horgau bei Augsburg wurde Dr. Andreas Roth zum neuen Bundesjugendleiter gewählt. Am selben Tag trugen 13 Tanzgruppen den 25. Volkstanzwettbewerb der SJD aus, den die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Heidenheim und die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Biberach mit einem Doppelsieg für sich entschieden. Am Abend feierten über 500 Gäste auf dem alljährlichen Herbstball der Jugend.

Neu gewählte BJL-Vorstandsmitglieder beim Jungsachsentag mit Wahlleiter, von links: Fabian Göddert (Beisitzer), Dr. Andreas Roth (Bundesjugendleiter), Doreen Bartesch (Pressereferentin), Werner Kloos (Landesvorsitzender Bayern, Wahlleitung). Fotos: Jürgen Kotsch

25. Volkstanzwettbewerb: Vertreter der 13 Tanzgruppen nach Erhalt der Urkunden.

Katrin Kepp, stellvertretende Bundesjugendleiterin, eröffnete mit einem Rückblick auf die vergangenen Veranstaltungen der SJD den außerordentlichen Jungsachsentag. Dabei hob sie insbesondere das hohe Engagement der Jugend beim Sachsentreffen in Hermannstadt hervor. Der diesjährige außerordentliche Jungsachsentag, das oberste Organ der SJD, war nach dem Rücktritt von Edwin-Andreas Drotleff als Bundesjugendleiter (diese Zeitung berichtete in Folge 15 vom 25. September 2017, Seite 11) einberufen worden, um dessen Nachfolger zu wählen. Unter der Wahlleitung von Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbands Bayern, wurde Dr. Andreas Roth mit 89 von 90 Stimmen zum neuen Bundesjugendleiter gewählt. Mit der Wahl von Doreen Bartesch zur Pressereferentin und von Fabian Göddert zum Beisitzer wurde die Bundesjugendleitung weiter gestärkt.Im Anschluss eröffnete Martina Schorsten, stellvertretende Bundesjugendleiterin, zusammen mit Jennifer Brusch, Kulturreferentin der SJD, den 25. Volkstanzwettbewerb. Auch nach einem Vierteljahrhundert ist die Begeisterung der jungen Tänzer für den Volkstanzwettbewerb ungebrochen. So folgten in diesem Jahr 13 Tanzgruppen der Einladung, um ihr tänzerisches Können im Wettstreit den rund 500 Gästen darzubieten. Die anwesenden Ehrengäste Helmut Schwarz, Kreisgruppenvorsitzender von Augsburg, Juri Heiser, Vorsitzender des BdV Kreisverbands Augsburg und Stadtrat in Augsburg, sowie Thomas Hafner, Bürgermeister der Gemeinde Horgau, richteten Grußworte an die Gäste und lobten dabei insbesondere die gut funktionierende Jugendarbeit im Verband der Siebenbürger Sachsen. Der Bürgermeister, der an diesem Tag zum ersten Mal mit der SJD in Kontakt kam, war von der Trachtenvielfalt und der hohen Anzahl an jungen Trachtenträgern sichtlich begeistert. Die Moderation des Volkstanzwettbewerbs übernahmen Jessica Gall und Robin Bartesch, die gekonnt und charmant durch das Programm führten.Das Losglück entschied, dass die Siebenbürgische Tanzgruppe aus Augsburg als Quasi-Gastgeber den 25. Volkstanzwettbewerb mit ihrem Kürtanz „Solsäterpolka“ beginnen durfte. Im Gegensatz zum Pflichttanz, der dieses Jahr die „Buenser Quadrille“ war, erhält der Kürtanz von der Jury eine offene Bewertung. Fortlaufend tanzten die Tanzgruppen jeweils den Pflicht- und den Kürtanz im Wechsel und versuchten die vier Juroren von ihren tänzerischen Fähigkeiten zu überzeugen. Während hierbei der Wettbewerbsgedanke dominierte, stand beim anschließenden großen Trachtenaufmarsch aller Tanzgruppen und gemeinsamen Singen das freundschaftliche Miteinander wieder im Vordergrund.Bei der Auswertung der Punkte sind leider Fehler aufgetreten, wofür wir, die Bundesjugendleitung der SJD, uns bei den Tanzgruppen an dieser Stelle nochmals aufrichtig entschuldigen möchten. Wir geloben Besserung in Zukunft.Wie auch im letzten Jahr gab es diesmal wieder zwei erste Plätze. So konnte die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Heidenheim ihren ersten Platz verteidigen und teilt diesen mit der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe Biberach. Eine Sensation gelang der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Wiehl/Beilstein, die erst seit wenigen Monaten in dieser Konstellation probt und bereits auf dem zweiten Platz landete. Der dritte Platz ging an die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Nürnberg.Auch wenn es bei einem Wettbewerb naturgemäß nur einen (manchmal auch zwei) Sieger geben kann, so haben doch alle Tanzgruppen in der Vorbereitung auf diesen Wettbewerb an Erfahrung und tänzerischen Fähigkeiten gewonnen. Für unsere siebenbürgisch-sächsische ­Gemeinschaft war auch dieser Volkstanzwettbewerb allemal ein Gewinn. Und so ließen es sich die Tanzgruppen nicht nehmen, den Konkurrenzgeist abzulegen und beim anschließenden Herbstball unter dem Motto „Oktoberfest“ zur Musik der Band „Schlager-Taxi“ gemeinsam zu tanzen, mitzusingen und ausgelassen zu feiern.

Doreen Bartesch, Andreas Roth