29. November 2017 Druckansicht | Empfehlen

Bowlingturnier der SJD Bayern

Am 11. November veranstaltete die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (SJD Bayern) nun schon zum vierten Mal in Folge ihr Bowlingturnier im Bob’s Bowling in Augsburg. Ab zehn Uhr reisten die zehn Teams teilweise auch von außerhalb Bayerns an; mit dabei waren Leute aus Augsburg, Nürnberg, Landshut, Ingolstadt, München und Heidenheim. Neben kreativen Teamnamen gab es bei einigen Gruppen auch Team-T-Shirts.

Nachdem unsere Sportreferenten Matthias Fleps und Rainer Kloos den Ablauf des Turniers erklärt hatten, konnten die über 50 Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen. Zuerst wurde in Gruppen nach Punkten gespielt, bis die Finalisten feststanden. Die sportlichen Teilnehmer kämpften darum, möglichst viele Pins zu treffen, wenn möglich mit Spares und Strikes alle zehn Pins abzuräumen. Dabei stand jedoch vor allem der gemeinsame Spaß im Vordergrund. Wer gerade nicht spielte, feuerte seine Freunde an, konnte sich mit Billard und Tischfußball die Zeit vertreiben oder sich mit leckerem Essen stärken. Teilnehmer des Bowlingturniers der SJD Bayern. Foto: Markus Stenner



Die SJD Bayern bedankt sich bei den zahlreichen Teilnehmern für den schönen Tag, genauso wie bei den Organisatoren. Es war wie immer toll! Wir freuen uns auf das nächste Mal! Eure SJD Bayern. Nachdem unsere Sportreferenten Matthias Fleps und Rainer Kloos den Ablauf des Turniers erklärt hatten, konnten die über 50 Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen. Zuerst wurde in Gruppen nach Punkten gespielt, bis die Finalisten feststanden. Die sportlichen Teilnehmer kämpften darum, möglichst viele Pins zu treffen, wenn möglich mit Spares und Strikes alle zehn Pins abzuräumen. Dabei stand jedoch vor allem der gemeinsame Spaß im Vordergrund. Wer gerade nicht spielte, feuerte seine Freunde an, konnte sich mit Billard und Tischfußball die Zeit vertreiben oder sich mit leckerem Essen stärken.Schließlich wurde das Finale zwischen dem „Krinzken I“ aus München und den Heidenheimer „Heidis“ ausgetragen, das die Heidis für sich entscheiden konnten. Damit gewannen sie nicht nur den Pokal, einen goldfarbenen Bowlingpin, sondern auch einen 1,5 Liter fassenden Flachmann. Die Zweitplatzierten freuten sich über den silbernen Pin und die Flasche Sekt. Bronze ging an die „Crazy SoxXxen“, die im Kampf um das Treppchen gegen das „Krinzken II“ antraten. Nachdem die letzten Spiele mit Spannung gespielt und beobachtet wurden, verstreuten sich die Teilnehmer auf verschiedene Kathreinenbälle, um dort zu feiern.Die SJD Bayern bedankt sich bei den zahlreichen Teilnehmern für den schönen Tag, genauso wie bei den Organisatoren. Es war wie immer toll! Wir freuen uns auf das nächste Mal! Eure SJD Bayern. Alexandra Fielker

Schlagwörter: SJD, Bayern, Bowling

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.