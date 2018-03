Konnerth-Brüder gehören zu Deutschlands Kartspitze

Die drei Brüder Leon, Tobias und Kevin Konnerth aus Schwäbisch Hall, mit siebenbürgischen Wurzeln väterlicherseits aus Meschen und mütterlicherseits aus Temeswar, verbuchten 2017 in ihrem Sport, dem Jugendkartslalom, für den HMC Öhringen beachtenswerte Erfolge in ganz Deutschland.

Drei erfolgreiche Brüder, von links: Tobias, Leon und Kevin. Foto: Paula Konnerth

Leon, der Jüngste der drei, fuhr 2017 in der Klasse der 8- und 9-Jährigen seine erste offizielle Saison. Als Württembergischer Meister durfte er gleich zu überregionalen Wettbewerben, wie ADAC Bundesendlauf, reisen, die er mit hervorragenden Plätzen im einstelligen Bereich absolvierte. Tobias startete in der Klasse K3 der 12- und 13-Jährigen. Er belegt den dritten Platz in der Regionalserie und wurde Achter bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft.Kevin, der diesen Sport in die Familie brachte, vertritt den HMC Öhringen in der Klasse K5 der 16-, 17- und 18-Jährigen. Er wurde Meister in der Regionalserie und sicherte sich den Württembergischen Meistertitel. Bei der Baden-Württembergischen fuhr er auf den vierten Platz und qualifizierte sich damit für die größten nationale Rennen. Beim ADAC Bundesendlauf belegte er den 6. Platz und bei der Deutschen Meisterschaft den 10. Platz.Die drei Fahrer zählen damit zu den Besten sowohl in der Region als auch in ganz Deutschland.

Hans Reinerth