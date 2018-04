Kinderprogramm beim Heimattag

Das Kinderprogramm beim diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl wird von der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) organisiert und bietet dieses Mal u. a. ein Mitmachkonzert und eine Baumstriezelschule.

Heimweh, ein leiser Schmerz, irgendwo zwischen Herz und Bauch ... Zum Glück hat Frau Hätschempätsch ein Gegenmittel: Das Singen lässt aus dem Schmerz ein warmes, wohliges Gefühl werden. Es sind Lieder und Verse, die ihr im Kopf umherschwirren, seit sie sich erinnern kann. Ihr guter Freund Herr Kukurica spielt wundervoll Gitarre und Vibraphon, so dass dem gemeinsamen Musizieren nichts mehr im Wege steht.In diesem Mitsingkonzert für die ganze Familie erklingen bekannte und weniger bekannte siebenbürgisch-sächsische Lieder aus aller Munde. Kenntnisse des Dialekts sind keine Voraussetzung; durch Vor- und Nachsingen, gemeinsames Sprechen und rhythmische Spiele kann jeder mitmachen.Die Fagottistin und Konzertpädagogin Ingrid Hausl stammt aus Agnetheln. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Diplom-Schlagzeuger Sebastian Hausl, entwarf sie dieses interaktive Konzert, um siebenbürgisch-sächsisches Kulturgut auch jüngeren Menschen durch die Sprache der Musik zugänglich zu machen. Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) lädt zu diesem Konzert für Pfingstsonntag,13.00 Uhr, im Konzertsaal im Spitalhof ein.Den Teig noch einmal kräftig durchkneten, ihn dann auf die speziellen Hölzer rollen und zusehen, wie die Glasur im Ofen langsam goldbraun wird. Den süßen Duft von Baumstriezel kennen wohl die meisten von uns und nur beim Gedanken daran läuft uns das Wasser im Mund zusammen. Das alles können am Heimattag Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren erleben (mit Aufsichtsperson auch schon Kinder ab drei Jahren). Am Samstag, demvon 10.00 bis etwa 11.30 Uhr bietet die SJD diesen Workshop vor dem Festzelt an. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist eine Anmeldung bis zum 16. Mai nötig. Anmeldungen nimmt Natalie Bertleff, die Kinderreferentin der SJD, E-Mail: nataliejbf[ät]googlemail.com, Telefon: (07951) 3102289, entgegen.