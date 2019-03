Föderationsjugendlager in Österreich

Der Bundesverband der Siebenbürger Sachen in Österreich lädt vom 19. Juli bis 2. August zum Föderationsjugendlager nach Österreich ein. Aus den Mitgliedsorganisationen der Föderation in Deutschland, Österreich, Siebenbürgen, USA und Kanada können jeweils fünf Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren teilnehmen.

Beim Föderationsjugendlager 2017 in Siebenbürgen erlebten Jugendliche aus Deutschland, Österreich, Kanada, den USA und Rumänien eine eindrucksvolle Gemeinschaft. Foto: Marcel Helwig

Das Kennenlernen anderer Jugendlicher mit siebenbürgischen Wurzeln sowie der Siebenbürger Sachsen vor Ort steht im Mittelpunkt der Reise. Der Bundesverband Österreich wird ein attraktives Programm mit Ausflügen in verschiedene Städte zusammenstellen. Im Teilnehmerbeitrag von 350 Euro sind Übernachtung, Essen und Ausflüge enthalten. Taschengeld für außerordentliche Besichtigungen und Einkäufe liegt in der Verantwortung der Teilnehmer. Ebenso müssen die Kosten für An- und Abreise selbst getragen werden. Diese wird in der Gruppe mit Auto, Bus oder Bahn erfolgen.Kommst du aus Deutschland, bist zwischen 16 und 20 Jahre alt und hast Lust auf dieses Abenteuer? Dann bewirb dich schriftlich bei Kathrin Kepp, E-Mail: kepp.kathrin[ät]yahoo.de mit dem Betreff „Föderationsjugendlager 2019“.Vorher eingegangene Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. Seitens der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) wird eine Begleitperson mitfahren und für die Jugendlichen aus Deutschland verantwortlich sein. Da für Deutschland nur fünf Plätze zur Verfügung stehen, ist neben dem Bewerbungsschreiben der Posteingang entscheidend. SJD-Mitglieder und Jugendliche, die sich in der SJD bzw. im Verband der Siebenbürger Sachsen ehrenamtlich engagieren, werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Eine Entscheidung über die Zusammensetzung der Teilnehmer erfolgt nach Anmeldeschluss. Alle Bewerber werden Mitte April benachrichtigt. Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches Föderationsjugendlager 2019!