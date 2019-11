Einladung zum Plätzchenbacken für Kinder

In Kooperation mit der Kreisgruppe Landshut lädt die SJD Bayern herzlich alle Kinder, gern in Begleitung von Eltern, Großeltern oder Geschwistern, zum diesjährigen Plätzchenbacken ein.

Am Sonntag, denbeginnen wir um 11.00 Uhr unsere Weihnachtsbäckerei in der Spiegelgasse 206 in Landshut, und vielleicht kommt sogar der Nikolaus vorbei! Bitte bringt Ausstechformen, ein Nudelholz, eine Schürze und einen Behälter für die fertigen Plätzchen mit. Um Getränke, eine Kleinigkeit zu essen und Unterhaltung kümmern wir uns. Anmelden könnt ihr euch bis zum 1. Dezember bei Verena Konnerth, E-Mail: konnerth.verena[ät]gmail.com. Über eine Unkostenspende von sieben Euro pro Kind würden wir uns freuen.Wir freuen uns auf das gemeinsame Backen!

Eure SJD Bayern