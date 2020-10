29. Oktober 2020

SJD Bayern: Wettbewerb statt Kinderseminar

Das Kinderreferat des Landesverbands Bayern und das Kinderreferat der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), wollen das jährliche Angebot des Kinderseminars nicht unterbrechen und veranstalten dieses Jahr Corona-bedingt einen vierteiligen Wettbewerb, bestehend aus einem Fragebogenwettbewerb (für zwei Altersstufen) und zwei Kreativwettbe- werbsbeiträgen, unter dem Motto „Neugier wecken, Wurzeln entdecken“.

Teilnahmeberechtigt sind alle siebenbürgisch-sächsischen Kulturgruppen und Einzelpersonen im Alter von 8 bis 14 Jahren in Bayern. Die Unterlagen können über die bayerischen Kreisgruppenvorsitzenden, die KulturgruppenleiterInnen oder direkt über kinderreferat.bayern[ät]siebenbuerger.de bezogen werden.



Inhalt pro Altersstufe: Fragebogen und Kreativwettbewerb.



Durchführung: Es ist durchaus zulässig, dass sich die Mitglieder zum Beispiel einer Tanzgruppe zusammenschließen und gemeinsam ein Ergebnis erarbeiten. Beim Lösen der Fragen helfen außerdem Lexika, Atlanten, Schulbücher, das Internet, die Großeltern oder sonstige Verwandte. Im jeweiligen Kreativwettbewerb gibt es die Möglichkeit, sich vertieft mit dem Thema auseinanderzusetzen.



Einsendemodus: Die Antwortblätter und Kreativbeiträge sind bis 22. November 2020 an kinderreferat.bayern[ät]siebenbuerger.de zu senden.



Alle Teilnehmer erhalten ein Dankeschön. Alle Einsendungen – egal ob Einzelpersonen (ohne Gruppenzugehörigkeit) oder Kulturgruppen – nehmen am Wettbewerb teil und haben die Chance, einen attraktiven Preis zu gewinnen.



Verantwortlich: Kinderreferat Bayern: Ingrid Mattes und Gerlinde Zurl-Theil (Hauptverantwortliche), Kinder­referat SJD Bayern: Karina Mattes, Verena Konnerth.



Die Preise werden nach Bewertung der Einsendungen bis zum Jahresende versandt. Das Ergebnis wird in der Siebenbürgischen Zeitung veröffentlicht.



Wir – die Kinderreferate des Landesbands und der SJD Bayern – würden uns freuen, wenn möglichst viele Kinder am Wettbewerb teilnehmen. Viel Spaß beim Rätseln und Kreativsein!

