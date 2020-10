SJD sucht: Volkstanzwettbewerb-Videos 1992-2009

Wir, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), suchen insbesondere Videos der Siegertänze der einzelnen Volkstanzwettbewerbe und würden uns über eure Einsendungen freuen.

Volkstanzwettbewerb 2019 in Wiehl. Foto: Jan Cielanga

Falls ihr Videomaterial habt und dieses mit uns teilen möchtet, schickt uns einen Link (beispielsweise über WeTransfer) und eine kurze Info über das Jahr, den Tanz und die Tanzgruppe an: sjdarchiv[ät]siebenbuerger.de. Falls die Tänze nur als VHS vorhanden sind, meldet euch bitte auch per Mail an die genannte Adresse. Vielen Dank im Voraus.

Eure SJD