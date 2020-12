Weihnachtsgruß der SJD 2020

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), liebe Landsleute, die Adventszeit hat begonnen und wieder einmal bereitet sich Jung und Alt auf Weihnachten vor. Es ist die besinnliche Zeit, in der wir das Jahr reflektieren und uns vergangener Tage erinnern wollen.

[bildr=/bild/zeitung/2020/sjd_fabian_kloos_4c.jpg@480x560]Fabian Werner Kloos[/bilde]Mein Lieblingsabschnitt am Heiligen Abend ist das gemeinsame Singen am Tannenbaum, der mit goldenen Lichtern, roten Kugeln und hellen Kerzen schön geschmückt ist. Als ich klein war, mochte ich diesen Teil nicht. Er bedeutete, dass ich noch länger auf die Geschenke warten musste. Jetzt aber genieße ich es umso mehr. – Das Singen am Weihnachtsbaum ist für mich auch etwas typisch Siebenbürgisch-Sächsisches. Zumindest habe ich von diesem Brauch nur bei den Siebenbürgern gehört. – Ich nehme meine Gitarre heraus, mein Bruder seine Cajon und meine Großeltern bringen ihre Liederhefte mit. Oft haben wir dann so viele Unterschiedliche, dass niemand dieselbe Reihenfolge der Strophen bei „Ihr Kinderlein kommet“ hat. Aber darum geht es in diesem Moment nicht. Es geht darum, zusammen zu singen, in Erinnerungen zu schwelgen und gemeinsam Zeit zu verbringen.Die gemeinsame Zeit ist dieses Jahr viel zu kurz gekommen. Die SJD-Skifreizeit im März in Saalbach Hinterglemm war die letzte Gelegenheit, bei der wir euch, unsere SJD-Mitglieder, noch vor Ort treffen konnten. Danach musste leider alles abgesagt werden: das Vorbereitungsseminar, der Heimattag und der Volkstanzwettbewerb. Das hat vor allem unsere bayerische Landesjugendleitung schwer getroffen, da all diese Veranstaltungen in Bayern geplant waren.Mein großer Dank gebührt allen Ehrenamtlichen und vor allem den Mitgliedern der SJD-Bundesjugendleitung, die trotz der unsicheren Situation nicht aufgegeben haben und Veranstaltungen geplant und durchgeführt haben. Macht weiter so! Wir haben uns nicht lumpen lassen und Online-Veranstaltungen für euch organisiert. Dabei gab es Kultur, Witz und Tanz. Auch wenn einigen von euch die Auftritte von Online-Live-Bands vielleicht irgendwann zu den Ohren herausgehangen sind, haben wir doch viele von uns zusammengebracht und gemeinsam einen schönen Abend verbracht.Wir, die SJD-Vorstände, legen uns weiter für euch ins Zeug! Die Planung für Veranstaltungen im nächsten Jahr laufen auf Hochtouren. ­Dabei stehen digitale und Corona-konforme Veranstaltungen im Vordergrund, obwohl wir doch hoffen, dass alle Veranstaltungen, wie gehabt, in Präsenz stattfinden können. Ich denke jedoch, wir haben unser Potential für Online-Veranstaltungen nicht voll ausgeschöpft, weshalb wir weiter an Formaten, wie z.B. dem Online-Fifa-Turnier der SJD Bayern und SJD NRW arbeiten. Also seid gespannt!Dieses Jahr ist aufgrund abgesagter Veranstaltungen und Reisen ruhiger gewesen, hat uns aber auch mehr Zeit mit der Familie und Freunden geschenkt. Genießt die Stunden im Kreise eurer Liebsten, denn sie sind kostbar. Informiert euch, ob in eurer Gemeinde Open-Air-Gottesdienste oder Ähnliches abgehalten werden, und falls nicht, könnt ihr bei Radio Siebenbürgen um 16.00 Uhr zum Familien- und um 19.00 Uhr zum Gottesdienst einschalten. Bleibt zu Hause, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ich wünsche uns allen gesegnete Weihnachten und mit ein bisschen Glück singen wir dieses Jahr alle gemeinsam: „Leise rieselt der Schnee“!

Fabian Werner Kloos, Bundesjugendleiter der SJD