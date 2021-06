Bernd Fabritius empfängt neuen Präsidenten der JEV

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, MdB, hat den neuen Präsidenten der Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV), Andor Barabás, am 7. Juni zu einem Gespräch in Berlin empfangen. Besprochen wurden die inhaltliche Fortentwicklung und Vernetzung der Jugendarbeit der deutschen Minderheiten im Ausland.

Treffen des Bundesaussiedlerbeauftragten Dr. Bernd Fabritius (rechts) mit Andor Barabás, dem neuen Präsidenten der Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV). Quelle: BMI

Die Jugendarbeit gehört zu den förderpolitischen Schwerpunkten der Amtszeit des Bundesbeauftragten. Bernd Fabritius betonte: „Gute Jugendarbeit ist die beste Garantie dafür, einerseits die eigenen Traditionen und das Brauchtum zu wahren, andererseits beides mit neuem Leben zu füllen und an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Dabei ist es wichtig, dass die Jugend die Zukunft ihrer Minderheit mit eigenen Akzenten und Impulsen selbst gestalten kann. So freue ich mich, dass Andor Barabás seit Oktober 2020 neuer Präsident des JEV geworden ist.“Andor Barabás bedankte sich für die Einladung und sagte, dass sich die JEV als eine selbstbestimmte und selbstorganisierte Jugendorganisation versteht, deren Tätigkeit von jungen Menschen bestimmt wird, die sich für ein dynamisches und vielfältiges Europa unter Wahrung der eigenen Identität einsetzt. Andor Barabás ist Absolvent des Honterus-Lyzeums in Kronstadt. Der 25-jährige Siebenbürger mit ungarischen Wurzeln, der in Zeiden aufgewachsen und nach seinem Studium dorthin zurückgezogen ist, hat vor Kur­zem sein Masterstudium in „Leadership und Kommunikation in internationalen Organisationen“ an der Klausenburger Babeș-Bolyai-Universität beendet ( diese Zeitung berichtete).Die Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV) ist das größte Netzwerk von Jugendorganisationen der autochthonen und nationalen Minderheiten in Europa. Unter dem Slogan „Living Diversity – Vielfalt leben“ vertritt die JEV Interessen von jungen Angehörigen nationaler, ethnischer und sprachlicher Minderheiten.