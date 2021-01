Honterus-Absolvent ist neuer JEV-Präsident

Kronstadt – Der Absolvent des Kronstädter Honterus-Lyzeums Andor Barabás ist neuer Präsident der europaweiten Jugendorganisation der Minderheiten, Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV), wie die "Karpatenrundschau" Ende letzten Jahres berichtete.

Andor Barabás ist neuer Präsident der Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV). Foto: ADZ

Der 25-Jährige mit ungarischen Wurzeln, der in Zeiden aufgewachsen und nach seinem Studium dorthin zurückgezogen ist, hat vor Kurzem sein Masterstudium in „Leadership und Kommunikation in internationalen Organisationen“ an der Klausenburger Babeș-Bolyai-Universität beendet.JEV, auch unter dem englischen Namen Youth of European Nationalities (YEN) bekannt, ist das größte Netzwerk von Jugendorganisationen der nationalen Minderheiten in Europa. Derzeit sind 41 Mitgliedsorganisationen aus 18 Ländern vertreten, mit Mitgliedern zwischen 16 und 35 Jahren. JEV ist zudem Mitglied der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN), Vollmitglied des Europäischen Jugendforums (YFJ) und hat Beraterstatus im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC). JEV organisiert Seminare im Bereich nichtformaler Bildung sowie digitale Workshops und Diskussionsgruppen. Hauptthemen sind Demokratie, Menschenrechte, soziale Eingliederung und Diskriminierung. Angestrebt wird ein „dynamisches, multikulturelles und vor allem vielsprachiges Europa“, erklärte Andor Barabás in einem Interview gegenüber der Karpatenrundschau

NM