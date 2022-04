4. April 2022

SJD Baden-Württemberg wählt neuen Vorstand

Du kommst aus Baden-Württemberg? Du bist Mitglied der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) oder möchtest es noch werden? Du bist 14 oder älter? Du möchtest mitbestimmen? Dann komm am 7. Mai 2022 nach Biberach an der Riß zur Wahl des Vorstands der Landesjugendleitung der SJD Baden-Württemberg.





P.S.: Du fühlst dich der siebenbürgischen Gemeinschaft verbunden und bist älter als 16 Jahre? Du möchtest dein Verantwortungsbewusstsein und dein Organisationstalent unter Beweis stellen? Du möchtest mitentschieden? Du kannst dir vorstellen, ein Amt zu übernehmen? Komm bereits im Vorfeld auf uns zu und informiere dich oder komm einfach zur Wahl und stell dich auf! Wir freuen uns auf dich! Die Wahl des Vorstands ist zwar keine Bundestagswahl, aber sie ist dennoch entscheidend dafür, wie es in den nächsten drei Jahren weitergeht, welche Veranstaltungen geplant und durchgeführt werden, wie der Zusammenhalt der SJD-Mitglieder untereinander verstärkt werden kann und anderes mehr. Daher ist es wichtig, dass DU kommst, denn deine Stimme zählt. Weitere Informationen zum Veranstaltungsort werden euch bei der Anmeldung mitgeteilt. Bitte schreibt eine E-Mail an Patrick Welther: sjd-bw [ät] siebenbuerger.de. Wir benötigen einfach deinen Namen und eine kurze Info bezüglich der 3G-Regeln.P.S.: Du fühlst dich der siebenbürgischen Gemeinschaft verbunden und bist älter als 16 Jahre? Du möchtest dein Verantwortungsbewusstsein und dein Organisationstalent unter Beweis stellen? Du möchtest mitentschieden? Du kannst dir vorstellen, ein Amt zu übernehmen? Komm bereits im Vorfeld auf uns zu und informiere dich oder komm einfach zur Wahl und stell dich auf! Wir freuen uns auf dich! SJD Baden-Württemberg

