Einladung zur Tagung für Kindergruppenleiter und Kinderreferenten in Augsburg

Die Weitergabe der mitgebrachten Kultur der Siebenbürger Sachsen an die neue, in Deutschland geborene Generation kann nicht früh genug beginnen. Daher ist auch die Weiterbildung der Kindergruppenleiter und Kinderreferenten der Kreis- und Landesgruppen für die Kulturarbeit des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sehr wichtig. Für die Zukunftsfähigkeit des Verbands ist außerdem entscheidend, den Nachwuchs in den Kindergruppen zu sichern. Die Bundeskinderreferentin Ute Bako lädt deshalb alle Kindergruppenleiter, Kinderreferenten sowie weitere Interessierte zu einer Tagung nach Augsburg ein.

Der Nachwuchs trägt den Verband in die Zukunft. Zeichnung: Christine Schmidt

Die Tagung dient einerseits dazu, sich kennenzulernen, sich zu vernetzen und sich detailliert über Erfahrungen und Ideen für die Arbeit mit Kindern auszutauschen. Sie legt andererseits die Schwerpunkte darauf, die Gruppenleiter fundiert darin zu schulen, was im Umgang mit Kindern zu beachten ist, und wie neue Mitglieder geworben werden können.Ludwig Beeg ist Familientherapeut und Beziehungscoach. In seinem Vortrag wird er Hilfestellungen geben, was ein Gruppenleiter beachten muss, damit die Kinder gerne kommen, welche Eigenschaften man als Gruppenleiter haben bzw. sich aneignen sollte und wie ein angenehmes Umfeld/eine angenehme Atmosphäre geschaffen werden können.Dr. Andreas Roth, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, wird sich daran mit einem Vortrag sowie einem Workshop anschließen: Er wird die Grundzüge erfolgversprechender Mitgliederwerbung und Mitgliederbindung vorstellen. Gemeinsam sollen diese Methoden dann an die Zielgruppe der Kinder angepasst werden. Die Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie hat es schier unmöglich gemacht, Nachwuchs anzusprechen und einzubinden. Hierfür sollen nun Konzepte entwickelt werden.Maria Schenker, bekannt als „die Trachtenkennerin in Deutschland“, hat sich des Weiteren angeboten, Rede und Antwort zum Thema Tracht zu stehen. Gerne dürfen und sollen ihr Fragen rund um die Tracht, vor allem die Kindertracht, gestellt werden. Weitere Programmpunkte werden die Berichte aus den Kinder- und Kreisgruppen sowie die Ergebnisse der Umfrage unter Kindergruppenleitern aus dem Mai 2021 sein. Zuletzt kann die Gelegenheit genutzt werden, Ideen und Anregungen für weitere Tagungen in der Zukunft zu sammeln.Die Tagung wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Sie beginnt am Samstag, den 1. April um 10.00 Uhr und endet am Sonntag, den 2. April mit einem gemeinsamen Mittagessen. Der Tagungsort am Samstag ist der Gemeindesaal Heiligste Dreifaltigkeit, Ulmer Str. 199, in Augsburg. Der Tagungsort am Sonntag ist zugleich auch die Unterkunft: Hotel Adler, Neuburger Str. 238 f, in Augsburg. Da die Teilnehmerzahl auf 25 Personen beschränkt ist, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen über die Teilnahme.Bitte teilen Sie bei Anmeldung den Wunsch nach Einzel- oder Doppelzimmer mit (Einzelzimmerzuschlag: 12 Euro). Anstelle eines Teilnehmerbeitrags bitten wir diesmal um eine Spende an den Verband – mehr Infos folgen nach Anmeldung. Die Reisekosten werden erstattet: Deutsche Bahn, 2. Klasse zum günstigsten Tarif, oder Anreise im Pkw (0,25 Euro/km, soweit möglich Fahrgemeinschaften bilden). Anmeldung bitte bis zum 19. März bei Ute Bako, E-Mail: ute.bako [ät] yahoo.de, Mobil: (0171) 8320865.