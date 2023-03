Jugendtanzgruppe Ingolstadt: Neues Jahr, neue Leitung

Bei unserer Weihnachtsfeier im Dezember 2022 kündigte uns Ingrid Mattes ihren Rücktritt als Tanzgruppenleitung an. Am 5. Februar wählte die Jugendtanzgruppe Ingolstadt unter der Aufsicht unseres Kreisgruppenvorsitzenden Manfred Binder einstimmig unsere neue Gruppenleitung.

Neue Leitung der Jugendtanzgruppe Ingolstadt. Foto: Ingrid Mattes

Wir freuen uns sehr, Jessica Meyndt und Celine Bussner als neue Ansprechpartner zu haben. Als Tanzleitung stellten sich Julia Schneider, Melanie Schneider, Melina und Julia Wagner auf und erhielten auch hier unsere freudige Zustimmung. Auch die Aufgaben des Kassenwarts mussten übernommen werden, und so meldeten sich Michelle Müller und Nicole Schwab zum Dienst. Die Aufgaben des Medien- und Marketingreferenten teilen sich Sarah Alpert, Rebecca Reger, Matthias Reger, Sascha Schneider und Niklas Jochum auf. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle Freiwilligen, die die wichtigen Ämter unserer Gruppe bereitwillig übernehmen.Zusätzlich möchten wir uns recht herzlich bei Ingrid Mattes für die vergangenen 17 Jahre und die fließende Überleitung in unsere neuen Aufgaben bedanken. Durch deine Mühen und den großen Ehrgeiz hast du uns zu den Tänzern gemacht, die wir heute sind. Du wirst immer einen Platz an unserem Tisch haben.Alle aktuellen Informationen über uns findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter @jtg_Ingolstadt . Kontaktaufnahme ist über jtg.ingolstadt[ät]gmail.com möglich.

Sarah Alpert, Rebecca Reger