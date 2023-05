Heimattag 2023: Agatha Singer in Dinkelsbühl

Agatha Singer

Die aus Fogarasch stammende Sängerin startete ihre musikalische Reise in die Schlagerwelt im Jahr 2015. Mit ihrer samtweichen Stimme hat sie schon zwei erfolgreiche Schlager-Alben auf den Markt gebracht: „Herzweh“ (2017) und „Liebe leben“ (2020). Ihre Lieder erreichten erfolgreiche Platzierungen in Radio-Hitparaden und sind in allen gängigen Download- und Streamingportalen vertreten.Agatha Singer ist nicht nur Sängerin, sondern wirkt an ihren Alben auch mit viel Herzblut mit und lässt ihre kreative Ader einfließen. „Das Singen ist meine große Leidenschaft, dazu gehören auch das Texten von Songs und deren Melodienumsetzung. Ich beobachte und höre Geschichten, die ich dann musikalisch in meinen Liedern umsetze“, sagt die Sängerin. Sie blickt inzwischen auf viele Jahre Bühnenerfahrung zurück. Neben ihrer Solo-Karriere steht sie seit 2016 nach dem Motto: „Mit AgA und Rick, wird jede Party schick!“ gemeinsam mit ihrem Musikkollegen Richard Melas als „Duo RIX“ bei verschiedenen Veranstaltungen (Bälle, Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern etc.) auf der Bühne.Zurzeit arbeitet Agatha gemeinsam mit einem Musikkollegen aus Südtirol an einem Duett-Titel, welcher Mitte des Jahres erscheinen wird. Ein Projekt, mit welchem sie sich einen lang ersehnten Wunsch erfüllt. Infos: agatha-singer.de facebook.com/Singer.Agatha , Booking-Anfragen: AS Management, agatha[ät]gmx.de