Für die Kindertanzgruppe Biberach wurde der 8. Juni zu einem unvergesslichen Erlebnis, als wir gemeinsam mit unseren Familien das Legoland Günzburg besuchten. Dieser Tagesausflug, der als Belohnung für unsere regelmäßigen Proben, die guten Leistungen und bezaubernden Auftritte diente, begann mit einer gemeinsamen Anfahrt zum Bahnhof Biberach an der Riß, wo Anna-Lena und Astrid Göddert, unsere Tanzgruppenleitungen, auf alle warteten.

Die Kindertanzgruppe Biberach im Legoland

Mit dem Zug ging es fröhlich weiter nach Günzburg, gefolgt von einer kurzen Busfahrt direkt ins Herz des Legolands. Die Vorfreude stand vielen Kindern ins Gesicht geschrieben. Trotz des wechselhaften Wetters, das von heiter bis wolkig reichte und später in einen Regenguss überging, war die Stimmung unserer Gruppe ungetrübt. Nachdem Anna-Lena allen ihre Eintrittskarten ausgeteilt hatte, wurde noch ein Gruppenfoto gemacht und schon konnte man sich ins Abenteuer Legoland stürzen. Wir hatten bis etwa 17.00 Uhr Zeit, die zahlreichen Attraktionen des Parks zu entdecken. Ein besonderes Highlight war die Freiheit, die wir Kinder genossen, weil wir den Park mit unseren Freundinnen und Freunden zusammen erkunden durften. Die „Drachenbahn“, eine der beliebtesten Achterbahnen, wurde zum persönlichen Highlight des Tages und zog uns junge Abenteurer immer wieder in ihren Bann.Der Tag im Legoland war ein voller Erfolg und bot uns Kindern nicht nur Spaß und Unterhaltung, sondern auch eine wertvolle Erfahrung der Selbstständigkeit und des Mutes. Es war ein Tag, der den Teamgeist der Kindertanzgruppe Biberach feierte und uns Erinnerungen schenkte, die uns noch lange begleiten werden. Vielen Dank an unsere Tanzgruppenleitungen Astrid und Anna-Lena Göddert, die alles wunderbar organisiert hatten.

Dalia Tiehs