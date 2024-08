26. August 2024

Neuigkeiten rund um die Jugendtanzgruppe Heilbronn

Sommerlich dekoriert, passend zum Motto „Hawaii“, luden wir, die Jugendtanzgruppe Heilbronn, auch in diesem Jahr zum Sommernachtsball in Nordheim-Nordhausen ein und durften unsere Gäste entsprechend dazu in sommerlicher Robe empfangen. Gespielt hat für uns die „Akustik-3-Band“, vielen Dank euch. Einen großen Dank möchten wir außerdem an all unsere Helfer und Beteiligten aussprechen! Weitere Einblicke zum Sommernachtsball wie auch von anderen Veranstaltungen erhaltet ihr auf der Plattform TikTok, in Form von kurzen Videos.





Außerdem wollen wir über unsere kommende Veranstaltung informieren, den Oktoberfestball, der am 5. Oktober stattfindet. Freut euch auf tolle Stimmung mit der „HighLife-Band“ in der Festhalle Nordheim. Aktuelle Informationen über uns findet Ihr auf unserer Homepage Des Weiteren vertreten sind wir auf YouTube, wo unser Kanal unter dem Namen JTG Heilbronn zu finden ist. Monatlich filmen und veröffentlichen wir dort den sogenannten „Tanz des Monats“. Zudem gibt es weitere sehenswerte Inhalte wie Verfilmungen unserer Auftritte, beispielsweise die des Volkstanzwettbewerbes.Außerdem wollen wir über unsere kommende Veranstaltung informieren, den, derstattfindet. Freut euch auf tolle Stimmung mit der „HighLife-Band“ in der Festhalle Nordheim. Aktuelle Informationen über uns findet Ihr auf unserer Homepage www.jtg-heilbronn.de , auf unserer Facebook-Seite: Facebook Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn sowie auf Instagram / TikTok unter @jtgheilbronn Lara Gaber

Schlagwörter: Jugendtanzgruppe Heilbronn, Sommernachtsball

