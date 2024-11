Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn siegt beim Volkstanzwettbewerb

Der 30. Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) fand am 26. Oktober in Lahnau in Hessen statt. Gemeinsam mit 13 anderen Gruppen durften wir unser Können unter Beweis stellen und erzielten den ersten Platz. Mit insgesamt 21 Tänzern präsentierten wir der Jury unseren selbstgewählten Kürtanz, den „Jubiläumsschottisch“, und den festgelegten Pflichttanz, den „Krüz-König“. Doch die Heilbronner durften nicht nur einmal jubeln, ganz besonders freut es uns, dass die Siebenbürgische Tanzgruppe Heilbronn den zweiten Platz belegte.

Die JTG Heilbronn beim Volkstanzwettbewerb in Lahnau. Foto: Hans-Jürgen Gaber

Schon bevor sich die Türen der Umkleiden am frühen Morgen öffneten, reisten wir mit einem Bus an und überbrückten die Zeit bis zum Einlass mit einem netten Frühstück vor der Halle in Gesellschaft von unseren Familien, Freunden und Bekannten. Nachdem wir uns anschließend mit gegenseitiger Unterstützung unsere Trachten, aus der Hermannstädter Gegend stammend, dem Unterwald und dem Harbachtal, angezogen hatten, konnte der Wettbewerb beginnen. Gespannt saßen wir auf unseren Plätzen und sahen den antretenden Gruppen zu, bis wir mit der Startnummer elf mit unserem Kürtanz an der Reihe waren. Schon bald darauf gab es Mittagessen und die zweite Tanzrunde begann. Als vorletzte Tanzgruppe zeigten wir der Jury und den Zuschauern den „Krüz-König”.Nach dem gemeinsamen Aufmarsch stieg die Spannung, denn die Punkte waren gezählt, somit standen die Platzierungen fest. Die Bundesjugendleiterin der SJD, Natalie Bertleff, und der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Rainer Lehni, betraten die Tanzfläche und moderierten die Siegerehrung. Wir gratulieren der Jugendtanzgruppe (JTG) Augsburg sowie der JTG Böblingen zum dritten Platz und der STG Heilbronn als auch der JTG Traunreut zum zweiten Platz.Als wir, die JTG Heilbronn, als Sieger verkündet wurden, stürmten wir voller Freude die Tanzfläche und konnten es kaum fassen. Viele unserer Tänzer waren zum ersten Mal dabei und somit war die Freude über den Sieg ohnehin riesig! Wir sind unglaublich stolz auf unsere Gruppe und erinnern uns gerne an den Moment der Siegerehrung zurück, als alle Heilbronner gemeinsam auf der Tanzfläche feierten und applaudierten. Wir möchten uns herzlich bei der SJD bedanken! Ein großes Dankeschön möchten wir auch an unsere Eltern, Freunde, Mitglieder und Familien aussprechen, die uns mit ihrer Anwesenheit bereichert haben. Natürlich gebührt auch unserer Tanzleitung, Stefanie Fuss und Michelle Hamrodi Aufmerksamkeit, vielen Dank für eure Unterstützung und euer Engagement!Unseren Erfolg feierten wir auf dem anschließenden Herbstball mit der Band „Traunsound“. Bei ausgelassener Stimmung tanzten wir in den Abend hinein. Insgesamt war der Tanzwettbewerb für uns ein bereicherndes Ereignis, das Menschen aus verschiedenen Tanzgruppen zusammengebracht hat, die Freude an der Tradition teilen. Er bietet eine wunderbare Gelegenheit, unsere Kultur zu feiern und die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen zu stärken.Nächstes Jahr feiern wir unser 50-jähriges Bestehen und können stolz auf 25 Treppchen-Plätze bei Volkstanzwettbewerben anstoßen. Aktuelle Informationen über uns sowie Eindrücke vom Volkstanzwettbewerb findet Ihr auf unserer Homepage www.jtg-heilbronn.de , auf unserer Facebook-Seite: Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn, als auch auf Instagram / TikTok unter @jtgheilbronn . Aufnahmen beider Tänze sind auf unserem YouTube-Kanal Jugendtanzgruppe Heilbronn veröffentlicht.

Lara Gaber