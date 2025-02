Vom sächsischen Singen zum Dialekt-Slam? Einladung an junge Sächsisch-Sprechende

Geben wir unserem Sächsisch eine Zukunft! Unsere Mundartautoren tun ihr Möglichstes, unser Sächsisch zu erhalten. Wir brauchen jedoch Hilfe, um die jüngere Generation zu erreichen. Wer zeigt uns Wege auf, wie wir unser Sächsisch erhalten und auch für junge Menschen interessant machen könnten?!

Findest du es auch wichtig? Hättest du Lust und Zeit, amzu einem Seminar mit Gedankenaustausch von kreativen Ideen junger Menschen zu kommen? Dann bring dich ein! Fahrtkosten werden erstattet, Verpflegung ist kostenlos. Der Gedankenaustausch findet zwischen 11.00 und 18.00 Uhr in Neuburg an der Donau nahe Ingolstadt statt. Melde dich bittean unter landesverband.bayern[ät]siebenbuerger. de (Betreff: Mundartseminar 2025) und nenne Namen und Telefonnummer. Ich werde dich anrufen und Näheres zum Ablauf erklären. Auf dich und deine Ideen freuen wir uns! Ich bin Mundartautorin und Kulturreferentin des Landesverbands Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland.

Doris Hutter