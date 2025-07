Heimattag: Die Zauber-Mitmach-Show verzaubert Klein und Groß

Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl bot auch den jüngsten Besucherinnen und Besuchern ein abwechslungsreiches Programm. Am Pfingstsonntag zog die Zauberin Susanne vor, während und nach dem Festumzug durch die Straßen Dinkelsbühls. Bei Wind und Wetter begeisterte sie die Kinder mit ihren Ballonfiguren: Hund, Einhorn oder Drache – jeder Wunsch wurde erfüllt.

Zauberin Susanne mit Clownsnase bei ihrer Zaubershow. Foto: Hanna Müller

Dieses schöne Angebot wurde durch die großzügige Förderung der Carl Wolff Gesellschaft (CWG) ermöglicht. Dafür ein herzliches Dankeschön!Doch damit nicht genug: Susanne kündigte auch ihre große Zauber-Mitmach-Show am Nachmittag an. Und diese Einladung nahmen die Kinder begeistert an. Um 13.00 Uhr füllte sich der Konzertsaal im Spitalhof mit über hundert Menschen: Kinder in Kinderwägen, auf dem Schoß ihrer Eltern oder Großeltern, und die Mutigsten vorne an der Bühne. Selbst ältere Kinder und Teenager verfolgten die Show gespannt – auch wenn sie vielleicht nicht mehr jeden Zauberspruch laut mitsagten.Mit ihrem charmanten fränkischen Akzent zog Susanne die Kinder sofort in ihren Bann. Sie bat sie lautstark um Hilfe beim Zaubern: Mit einem „1-2-3-Hep!“ und der passenden Wurfbewegung wechselte der Zauberbeutel die Farbe, und mit einem „Abkrakadabra Simsalabim“ erschien wie aus dem Nichts ein Zaubertuch. Höhepunkte der Show waren die Rettung der Rose Rosalie vor dem Verwelken und die Rückgabe des Schwanzes an Esel Fridolin – beides mit tatkräftiger Unterstützung der Kinder.45 Minuten lang lachten und staunten die Kleinen. Besonders der immer länger werdende Zauberstab sorgte bis zuletzt für rätselnde Gesichter. Die Zauberin verabschiedete sich mit einem strahlenden Lächeln und den Worten: „Zu euch komm ich wieder! Wie viele liebe und aufgeschlossene Menschen ich heute bei eurem Heimattag getroffen habe – ich bin begeistert!“ Mehr zur Zauberin: [url=www.zauberkreisel.com]www.zauberkreisel.com[/url].

Hanna Müller