



1. Januar 2026

Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. lädt zum Neujahrskonzert 2026 ein

Zehnmal hat die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. den Neujahrsball der Siebenbürger Sachen in Baden-Württemberg mit schönem Erfolg organisiert. Im Januar möchten wir wieder das neue Jahr feierlich begrüßen und laden unsere tanzfreudigen Blasmusikfreunde für Samstag, den 17. Januar 2026, zum Neujahrskonzert des Original Karpaten-Express in die Festhalle, Mühlhaldenstraße 111, nach Denkendorf ein.

Original Karpaten-Express mit Background-Chor beim Neujahrsball am 18. Januar 2025 in Denkendorf Foto: Karl Bulkescher Richtig gelesen! Es heißt nun -konzert statt -ball und ist die Auftaktveranstaltung in unserem Jubiläumsjahr! Die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. feiert ihr 75-jähriges Bestehen und widmet alle Veranstaltungen in eigener Regie im Jubiläumsjahr 2026 diesem Ereignis. Saalöffnung in der Festhalle in Denkendorf ist 18.00 Uhr, Beginn 19.00 Uhr. Eintrittskarten gibt es aus organisatorischen Gründen nur im Vorverkauf!



Daher bitten wir Interessenten den Betrag von 20 Euro/Person bis zum 10. Januar auf das Vereinskonto der „Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.“, IBAN DE28 6045 0050 0000 0669 58, bei der KSK Ludwigsburg, Verwendungszweck „Neujahrskonzert“, zu überweisen. Für Mitglieder unseres Musikvereins ist der Eintritt frei. Wegen der notwendigen Platzreservierung ist auch für sie eine Anmeldung beim Vorstand empfehlenswert! Nach erfolgter Überweisung des Betrags werden die Karten auf den Namen des Einzahlers bei der Abendkasse hinterlegt. Gästen, die in Gruppen zusammensitzen möchten, empfehlen wir die Anmeldung über nur eine Person zu tätigen, da an der Abendkasse kein Platztausch möglich ist!



Schlagwörter: Neujahrsball, Baden-Württemberg, Siebenbürger Blasmusik Stuttgart, Original Karpaten-Express

