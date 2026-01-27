



27. Januar 2026

Zum Abschluss ein Winterbuch

Mit dem Winterbüchlein „Tipp und Tapp, die Spurenleser“ beendet Johanna Schneider ihre Zwergenreihe, aus der schon einige Bände in der Siebenbürgischen Zeitung vorgestellt wurden.

Dieses Mal sind die Waldzwerge Tipp und Tapp im Schnee unterwegs, obwohl sie im Winter eigentlich lieber in der warmen Stube bleiben. Allerdings heißt es in ihrem Zwergenbuch: „Wenn weiße Flocken vom Himmel fallen, werden Wünsche wahr.“ Und so entdecken die „geübten Spurenleser“ Tipp und Tapp viele verschiedene Fährten im Schnee und erleben am Ende eine freudige Überraschung, denn ihr Wunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Die gebürtige Mediascherin Johanna Schneider hat inzwischen knapp 60 Bilder- und Kinderbücher sowie Kalender herausgebracht. Als staatlich anerkannte Erzieherin, Diplom-Kunsttherapeutin und seit 1991 freischaffende Künstlerin lebt sie in Weil am Rhein, gibt Malkurse für Kinder und Erwachsene und ist Dozentin an verschiedenen Volkshochschulen. Mehr Infos im Netz: Dieses Mal sind die Waldzwerge Tipp und Tapp im Schnee unterwegs, obwohl sie im Winter eigentlich lieber in der warmen Stube bleiben. Allerdings heißt es in ihrem Zwergenbuch: „Wenn weiße Flocken vom Himmel fallen, werden Wünsche wahr.“ Und so entdecken die „geübten Spurenleser“ Tipp und Tapp viele verschiedene Fährten im Schnee und erleben am Ende eine freudige Überraschung, denn ihr Wunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Die gebürtige Mediascherin Johanna Schneider hat inzwischen knapp 60 Bilder- und Kinderbücher sowie Kalender herausgebracht. Als staatlich anerkannte Erzieherin, Diplom-Kunsttherapeutin und seit 1991 freischaffende Künstlerin lebt sie in Weil am Rhein, gibt Malkurse für Kinder und Erwachsene und ist Dozentin an verschiedenen Volkshochschulen. Mehr Infos im Netz: johanna-artwork.de dr „Tipp und Tapp, die Spurenleser“. Gemalt und erzählt von Johanna Schneider. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart, 2025, 18 Seiten, 3,50 Euro, ISBN 978-3-88069-452-1.

Schlagwörter: Buch, Kinder, Illustrationen

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.