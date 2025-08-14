Kommentare zum Artikel
Frankencup 2025: Kicken, feiern, siegen!
Am Samstag, dem 24. Mai, feierte auf dem Sportgelände der Eintracht Falkenheim in Nürnberg der erste „Siebenbürger Frankencup“ seine Premiere. Organisiert wurde das Fußballturnier von den Frankenkickern Nürnberg und der Waldhüttner Jugend. mehr...
1 • marzi schrieb am 14.08.2025, 07:15 Uhr:Toll,würde da gerne mitspielen,leider bin eich ault......
