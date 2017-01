2. Januar 2017 Druckansicht | Empfehlen

Siebenbürgischer Gottesdienst zu Heilige Drei Könige in Karlsruhe

Zum Siebenbürgischen Gottesdienst am Dreikönigsfest am 6. Januar 2017 um 10.30 Uhr laden wir alle Siebenbürger aus Karlsruhe sowie aus der näheren und weiteren Umgebung herzlich ein. Der Gottesdienst findet, wie jedes Jahr, in der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz Karlsruhe statt.

Wir können den Hauptgottesdienst der Alt- und Mittelstadtgemeinde nach unserer siebenbürgischen Tradition gestalten und unser siebenbürgisch-reformatorisches Erbe auch hier in der neuen Heimat, im Zentrum der Badischen Landeskirche, zu der wir jetzt gehören, repräsentativ darstellen. Das können wir nur gemeinsam mit den benachbarten Kreisgruppen aus ganz Baden-Württemberg wirkungsvoll tun.



Dieser Gottesdienst ist in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Ereignis der Darstellung und Pflege der siebenbürgischen Tradition geworden. Pfarrer Hermann Kraus wird den Gottesdienst zusammen mit der Siebenbürgischen Kantorei unter Andrea Kulin (Chorleitung und Orgel) gestalten. Im unmittelbaren Anschluss an den Gottesdienst bietet die Siebenbürgische Kantorei ein kleines Nachweihnachtskonzert. Das Konzert wird den Tag noch festlicher gestalten und zu einer beeindruckenden Feier für die Siebenbürger und auch für die alteingesessenen Gemeindemitglieder werden lassen. Anschließend laden wir alle zu einem kleinen Imbiss in gemütlicher Runde ins Gemeindehaus Hanns Löw, Kreuzstraße 13, gleich nebenan, ein. Des Weiteren lädt die Kreisgruppe Karlsruhe alle Mitglieder ein zur Jahreshauptversammlung für Samstag, den 28. Januar 2017, um 15.00 Uhr in das Haus der Heimat Karlsruhe, Moltkestraße 29a. Tagesordnung: Begrüßung, Festlegung der endgültigen Tagesordnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Rechenschaftsbericht des Vorstandes für die Amtszeit Januar 2013 bis Januar 2017, Bericht des Kassenwarts, Bericht der Rechnungsprüfer, Aussprache, Entlastung des Vorstandes, Wahl eines Wahlleiters und zweier Wahlhelfer; Neuwahl des Kreisgruppenvorstandes, der Kassenprüfer und deren Stellvertreter, eines Delegierten und Ersatzdelegierten, Antrittsworte des neugewählten Kreisvorsitzenden. Sollte Beschlussunfähigkeit festgestellt werden, kann anschließend die Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stimmberechtigten als beschlussfähige Mitgliederversammlung abgehalten werden. Bitte bringen Sie Ihren Mitgliedsausweis zur Legitimierung mit. Werner Schobel

Schlagwörter: Karlsruhe, Gottesdienst, Siebenbürgische Kantorei

