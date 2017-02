16. Februar 2017 Druckansicht | Empfehlen

Tolle Stimmung beim Fasching in Crailsheim

Das war wieder ein schöner Abend und eine lange Nacht mit dem „Schlager Taxi“ am 4. Februar in der Turn- und Festhalle in Crailsheim-Ingersheim. Denn diese vier Musikanten, die bringen Schwung und Stimmung auf die Tanzfläche!

Doch nicht nur die Stimmung war gut, auch die Siebenbürgische Bratwurst (Großschreibung weil Markenzeichen, wenn auch noch nicht amtlich geschützt) war in Geschmack und Konsistenz äußerst gelungen. Von örtlichen Betrieben waren reichlich Sachgeschenke für die Tombola gespendet worden. Vom früheren Hauptgewinn eines Spanferkels ist man inzwischen abgerückt, da nicht jeder glückliche Gewinner eines solchen hinterher eben so glücklich war, wenn er ein halbausgewachsenes Schwein in sein Autole verpacken und daheim auch noch sachgerecht zerlegen musste. Da verspricht ein Gutschein für ein Candlelight-Dinner in einem schönen Lokal doch wohl etwas mehr Romantik. Zwar wurden Kathi und Matthias Pelger zu Trägern der originellsten Kostüme erkoren, doch eigentlich gebührt allen ein „Dankeschön“, die sich Mühe gegeben haben, den Abend festlich zu gestalten. Fasching in Crailsheim: Da freuen sich alle, Groß und Klein. Fotos: Brigitte Bartesch Doch nicht nur die Stimmung war gut, auch die Siebenbürgische Bratwurst (Großschreibung weil Markenzeichen, wenn auch noch nicht amtlich geschützt) war in Geschmack und Konsistenz äußerst gelungen. Von örtlichen Betrieben waren reichlich Sachgeschenke für die Tombola gespendet worden. Vom früheren Hauptgewinn eines Spanferkels ist man inzwischen abgerückt, da nicht jeder glückliche Gewinner eines solchen hinterher eben so glücklich war, wenn er ein halbausgewachsenes Schwein in sein Autole verpacken und daheim auch noch sachgerecht zerlegen musste. Da verspricht ein Gutschein für ein Candlelight-Dinner in einem schönen Lokal doch wohl etwas mehr Romantik. Zwar wurden Kathi und Matthias Pelger zu Trägern der originellsten Kostüme erkoren, doch eigentlich gebührt allen ein „Dankeschön“, die sich Mühe gegeben haben, den Abend festlich zu gestalten.Und weil wir schon beim Dank sind: Wenn sich nun eine neue Generation der Mühe unterzogen hat, die Tradition solcher Veranstaltungen fortzuführen, dann sollten wir es ihnen auch durch zahlreichen Besuch danken. Ein junges Paar, sie sächsischer, er hiesiger Abstammung, fragte: „Wann habt ihr euren nächsten Ball? Es hat uns so gut gefallen!“ Eine solche Haltung lob’ ich mir. Bernddieter Schobel

Schlagwörter: Fasching, Crailsheim, Kreisgruppe Crailsheim-Schwäbisch Hall

