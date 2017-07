Kreisgruppe Öhringen: Grillfest verschoben

Das schon zur Tradition gewordene Grillfest der Kreisgruppe Öhringen in Baumerlenbach muss aus organisatorischen Gründen auf Sonntag, den 10. September, verschoben werden. Der Termin am 23. Juli wurde abgesagt.

Bitte gebt diese Terminänderung auch an diejenigen weiter, die jedes Jahr gern zum Grillfest kommen. Wir hoffen, dass viele Landsleute am 10. September Zeit und Lust haben, den Sonntagnachmittag in geselliger Runde im Grünen zu verbringen. Für das leibliche Wohl sorgt wie immer die Kreisgruppe und jeder ist herzlich eingeladen, Freunde und Familie mitzubringen.

Tagesausflug an die Donau

„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen“, schreibt Matthias Claudius in einem seiner Gedichte. Viel zu erzählen haben auch die Reiseteilnehmer der Öhringer Kreisgruppe nach dem erlebnisreichen Tagesausflug vom 21. Mai. Der Bus startete pünktlich um 7.00 Uhr mit gut gelaunten Landsleuten in Richtung Kelheim in Niederbayern. Kelheim ist bekannt durch die Befreiungshalle auf dem Michelsberg oberhalb der Stadt. Unterhalb von Kelheim mündet die Altmühl in die Donau.Unseren ersten Halt machten wir auf dem Waldparkplatz an der Befreiungshalle. Dieser imposante Monumentalbau wurde von König Ludwig I. als Gedenkstätte für die siegreichen Schlachten gegen Napoleon errichtet. Wir waren überwältigt von diesem Bauwerk, das umgeben von Wäldern über dem Donautal thront. Die Außenfassade und das Innere der Halle mit dem wunderschönen Kuppelsaal wurden in Marmor verschiedenster Art gestaltet. Viel Wissenswertes haben wir bei einer fachkundigen Führung erfahren. Nach der Besichtigung hatten wir Zeit zur freien Verfügung. Die Mehrheit entschied sich für den Fußweg durch den Wald. Der Rest der Gruppe fuhr mit der Ludwigsbahn nach Kelheim zurück.Um 13.00 Uhr trafen wir uns an der Schiffsanlegestelle Kelheim/Donau. Mit dem Schiff „Maximilian II“ fuhren wir ca. 45 Minuten die Donau flussaufwärts durch die Weltenburger Enge und das gleichnamige Naturschutzgebiet bis zum Kloster Weltenburg. Das Schiff steuerte sicher auf die Klosteranlage zu und wir bewunderten die wildromantische Flusslandschaft mit einzigartigen Felsformationen, an denen sich Bergkletterer versuchten. An der Klosteranlage (einer Benediktinerabtei) angekommen, gab es die Möglichkeit, ein Mittagessen im Klosterhof einzunehmen, die Klosterkirche und die Frauenbergkapelle mit den beiden Kreuzwegen zu besichtigen oder am Donaustrand spazieren zu gehen. Für jeden Bierliebhaber war der traditionelle, dunkle Gerstensaft ein Muss. Seit 1050 wird im Kloster Weltenburg ohne Unterbrechung Bier gebraut. Zu dem köstlichen Bier sind die bayerischen Gerichte zu empfehlen. So verweilte ein Teil der Gruppe im Schatten des Klosterhofs und ließ es sich schmecken, andere stiegen auf den Frauenberg zur Kapelle, von wo man einen weiten Ausblick über die Donau und die Klosteranlage hatte.In Weltenburg stiegen wir wieder in unseren Bus, der uns sicher nach Hause brachte. Leider verging die Zeit an diesem herrlichen Frühlingstag viel zu schnell. Das Ausflugsziel Kelheim, Donaudurchbruch und Kloster Weltenburg ist absolut empfehlenswert.

Rita Lang