Autorenlesung Heinrich Höchsmann in Heilbronn

Die Kreisgruppe Heilbronn lädt ein zu einer Lesung mit Heinrich Höchsmann am 20. Oktober, 19.00 Uhr, im Haus der Siebenbürger Sachsen, Sinsheimer Straße 55, in Heilbronn-Böckingen. Der in Hermannstadt geborene und am Bodensee lebende Satiriker Heinrich Höchsmann liest aus seinem Buch „Die 100 Seiten des Herrn Siegerius“.

Die Kunstfigur „Herr Siegerius“ hört und sieht alles, vor allem aber weiß sie alles, und zwar besser. Sie ist Heinis Avatar und Alter Ego, sie tut ihre Meinung überall da kund, wo keiner hinhört. Beschrieben werden 69 Sentenzen des liebenswerten „Trittmerdraf“, der kein Fettnäpfchen auslässt, die meisten sucht er mit Fleiß. Wie weit darf Heini mit seinen Satiren gehen? Soweit das Wort trägt, satirisch noch weiter, denn spätestens seit Tucholsky darf Satire alles (dachten die Abendländer), obwohl Humor diskreditiert. Geschichten aus der „alten und neuen Heimat“ (ist keine Baugesellschaft) beschreiben den Weg eines Zuspätaussiedlers, der ebendiesen letztendlich doch noch findet.



„Menschliches-Allzumenschliches" (Nietzsche) sind Passagen aus den Kulissen der Gastronomie, der Kommunikation zwischen Mann und Frau (diesem ewigen Missverständnis), der Politik, der Ökologie und des Bankunwesens, Abläufe, die karikiert, entlarvt und wortspielerisch überzeichnet werden. Die Unsinns-Poesie, der Nonsens, rundet den Tag ab, provoziert Lachen, obwohl die gereimten Ungereimtheiten zum Weinen sind. Alles in allem eine kurzweilige Stunde, zu der herzlich eingeladen wird.

