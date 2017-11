15-jähriges Jubiläum der Volkstanzgruppe Ingolstadt

Mit einer gelungenen Festveranstaltung und anschließendem Dirndlball feierte die siebenbürgisch-sächsische Volkstanzgruppe Ingolstadt am 23. September ihr 15-jähriges Jubiläum in der Nibelungenhalle in Kleinmehring. Gruppenleiterin Christa Bottar und Tanzleiterin Monika Tontsch führten durch das Programm.

Gruppenbild aller Tanzgruppen bei der Ingolstädter Jubiläumsfeier. Foto: Wilhelm Theil

Die Gasttanzgruppen aus Neuburg a. d. Donau und von der HOG Großscheuern sowie die Gründer der Volkstanzgruppe Ingolstadt und die Kinder-, Schüler- und Jugendtanzgruppe Ingolstadt gestalteten gemeinsam mit den Jubilaren das kulturelle Programm. Als Ehrengäste wurden begrüßt: Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, Manfred Binder, Vorsitzender der Kreisgruppe Ingolstadt, und seine Stellvertreter Ingrid Mattes und Hans-Martin Gräf, Gerda Knall, Kulturreferentin der Kreisgruppe, Simona Rottenkolber, Stadträtin der Stadt Ingolstadt, Ilse Gärtner, Vorsitzende der Kreisgruppe Pfarrkirchen, Stefan Groß, Vorstand der HOG Großscheuern, Reinhold Schnell, Gründer der Volkstanzgruppe Ingolstadt. Nachdem die Grußworte und Glückwünsche aller Ehrengäste überbracht worden waren, folgte die Ehrung der Gründungsmitglieder sowie der „aktiven“ Volkstanzgruppe Ingolstadt. Des Weiteren wurde Rose Gadelmeier geehrt, da sie die Einzige ist, die seit Gründung bis zum heutigen Tag aktiv in der Tanzgruppe mitwirkt.Die 2002 auf Initiative von Reinhold Schnell gegründete Tanzgruppe ist bis heute ohne Unterbrechung aktiv und entwickelte sich im Lauf der Jahre zu einer großen Stütze für die Kreisgruppe. Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt, Tanzfreude, Tradition und Brauchtumspflege, all das, was siebenbürgisch-sächsische Lebensfreude und Werte darstellt, hat sich innerhalb der Kreisgruppe und allen zugehörigen Gruppen sehr gut entwickelt. Die Tanzgruppe ist mit 34 aktiven Mitgliedern eine feste Säule der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft, die in das kulturelle Leben der Stadt Ingolstadt einbezogen wird.Am 23. November 2002 fand in der Nibelungenhalle der traditionelle Kathreinenball der Kreisgruppe statt, wo die neu gegründete Erwachsenentanzgruppe unter der Tanzleitung von Margot Wagner mit zehn Paaren drei Tänze vorführte, u.a. den „Böhmischen Ländler“. In den 15 Jahren Tanzgruppenaktivität fanden viele Auftritte statt. Höhepunkte waren: Teilnahmen am Volkstanzwettbewerb der SJD, Auftritte in Ingolstadt und Umgebung, Berlin, Ungarn, Hermannstadt, aber auch in Regensburg, Traunstein, Waldkraiburg, Böblingen, Aschaffenburg, Geiselhöring, Neuburg usw. Dieses Jahr nahm die Gruppe auch am großen Sachsentreffen in Hermannstadt teil – eine besondere Ehre. Bei allen Veranstaltungen wurden die Tänze und bunten Trachten erfolgreich präsentiert. Merkmal der Gruppe ist, dass die Frauen die Tracht aus ihrem Geburtsort tragen, und zwar aus der Gegend von Hermannstadt, Schäßburg, Mediasch, Reps und Kronstadt. Aber auch bei den selbst choreographierten Tänzen und Darbietungen für die Faschingsauftritte ist die Gruppe mit viel Spaß dabei.Mit dem gemeinsamen Aufmarsch aller Tanzgruppen wurde das Fest eröffnet. Den Gästen bot sich ein prächtiges Bild der siebenbürgischen Trachtenvielfalt. Zum Jubiläum hatten sich zehn Gründungsmitglieder wieder zusammengefunden, geprobt und stellten ihr tänzerisches Können nochmals mit dem „Böhmischen Ländler“ unter Beweis. Mit diesem „Gründungstanz“ wurden die Darbietungen eröffnet, was beim Publikum großen Anklang fand. Glanzpunkte waren auch die Auftritte der Gäste: der Tanzgruppe Neuburg a.d. Donau mit dem „Nagelschmied“ und dem „Pfälzer Ländler“ und der Tanzgruppe HOG Großscheuern mit dem „Fröhlichen Kreis“ und dem „Hettlinger Bandritter“. Es folgten die Darbietungen der Schüler-, Kinder- und Jugendtanzgruppe Ingolstadt, die ebenfalls viel Applaus ernteten. Zum Schluss zeigten die Jubilare ihr Können mit der „Feuerfestpolka“, die eigens für diesen Anlass einstudiert worden war. Für das Publikum waren alle Darbietungen ein Augenschmaus. Mit dem gemeinsamen Ausmarsch aller Tanzgruppen endete das kulturelle Programm.Eine Bilderausstellung zeigte Höhepunkte, Stationen und gemeinsame Unternehmungen der Tanzgruppe aus den 15 zurückliegenden Jahren. Der Dirndlball mit der Band „Highlife“ rundete das Jubiläum ab. Bei Musik und bombastischer Stimmung wurde bis zu später Stunde getanzt, erzählt, gesungen und die siebenbürgische Gemeinschaft genossen. Allen, die zum guten Gelingen dieses Festes beigetragen haben, gilt unser herzlicher Dank! Unserer Tanzgruppe wünschen wir weiterhin viel Spaß und Freude am Tanzen!

Anneliese Böhm