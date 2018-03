Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Drabenderhöhe

Vorstandsmitglieder bei der Mitgliederversammlung in Drabenderhöhe, von links unten: Anneliese Hüll, Enni Janesch, Uta Beckesch, Ulla Schenker, Anita Gutt, Michael Dörner, oben: Rainer Lehni (Landesvorsitzender), Uli Horwath, Stefan Poschner, Andreas Bodendorfer, Jürgen Bartesch. Foto: Christian Melzer

Bevor jedoch die Bühne für die Theatergruppe freigegeben wurde, begrüßte die Kreisvorsitzende Enni Janesch die Gäste „zu diesem Neujahrsempfang“. Ein besonderer Gruß galt unter anderen Rainer Lehni, NRW-Landesvorsitzender, dessen Ehefrau und Landeskulturreferentin Heike Mai-Lehni, dem Ehrenvorsitzenden der Landesgruppe NRW, Harald Janesch, sowie Herwig Bosch, Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe Drabenderhöhe.Die Aktivitäten der Kreisgruppe können sich sehen lassen, obwohl die Zahl der Mitglieder abgenommen habe, so Janesch in ihrem Jahresbericht. Veranstaltungen werden nach wie vor gut besucht. Der demographische Wandel sei zwar zu erkennen, aber „Häuser in der Siedlung stehen nicht lange leer“. Sie finden schnell neue Käufer, meist junge Paare mit Kindern. Oft seien es keine Siebenbürger Sachsen, so dass ehrenamtliche Mitarbeiter beispielsweise für die Aufgaben des Nachbarvaters/der Nachbarmutter nicht zur Verfügung stehen. Nachbarschaftsfeste in der Größenordnung von früher gibt es ebenfalls nicht mehr. Das letzte dieser Art war im Februar 2017 mit den Nachbarschaften Altes Land, Harbachtal, Siebenbürger Platz, Unterwald, Mediascher und Schäßburger Gasse. Viele Nachbarn treffen sich im kleineren Kreis zu Sommer- und Grillfesten, Advent- und Weihnachtsfeiern. Nach wie vor beteiligen sich Nachbarschaften, Frauenverein, Blasorchester am Erntedankfest. In diesem Jahr bauen Weinland, Kokeltal und Unterwald Erntewagen für den Festumzug.Danach ließ Enni Janesch kurz das vergangene Jahr Revue passieren, erinnerte unter anderem an die Teilnahme am Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, die Gedenkfeiern zum Lutherjahr, an die vorweihnachtliche Feier „Puer natus“ mit der Heimatortgemeinschaft Scharosch, die Fahrt zur 60-jährigen Patenschaftsfeier des Landes NRW für die Siebenbürger Sachsen im Düsseldorfer Landtag. Honterus-Chor und Blasorchester übernahmen bei allen Veranstaltungen den musikalischen Rahmen.Die Kleiderkammer im Altenheim steht unter der Regie von Sozialreferentin Heidi Müller und ihren Helferinnen Maria Römischer und Katharina Widmann. Sie haben viel zu tun: Kleider sortieren und an die Bedürftigen für einen kleinen Obolus weitergeben. Was nicht benötigt wird, wird in Säcke gepackt und nach Bethel geschickt. Beim letzten Mal waren es fast 100 Säcke. Von den Spendengeldern wurden Nikolauspäckchen für den Weihnachtsmarkt sowie die Ostereier und Süßigkeiten, die Ostersonntag im Park am Altenheim an Kinder verschenkt werden, bezahlt. Außerdem gingen Nikolauspäckchen im Wert von 200 Euro an das Schülerheim in Hermannstadt.Als „einen kulturellen Treffpunkt, wo wir unsere Brauchtumsfeste feiern“, bezeichnete Janesch das Altenheim. Sie wies auf die gute Zusammenarbeit mit dem Adele Zay Verein hin. Dessen Vorsitzende Ulrike Horwath lobte ebenfalls das gute Miteinander und bezeichnete Enni Janesch „als Ideengeberin“. 2017 sei ein gutes Jahr für das Altenheim gewesen, das zu 98 Prozent belegt war. Es soll eine neue Geschäftsform gegründet und nicht – wie Stimmen verbreiten – verkauft werden. Der Adele Zay Verein bleibt Träger des Altenheims, soll aber voraussichtlich ab 2019 in eine GmbH umgewandelt werden. Geschäftsführer, Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat sollen gemeinsam die Fäden über das Altenheim in der Hand halten, weil der bisherige Vorstand die vielfältigen Aufgaben allein nicht mehr bewältigen könne.Landesvorsitzender Rainer Lehni dankte Enni Janesch, die „Motor des Ganzen“ sei und sich seit 60 Jahren landsmannschaftlich engagiere. „Sie ist mit der Kreisgruppe verwurzelt“, will aber im nächsten Jahr ihr Amt als Vorsitzende abgeben. Lehni bat um Unterstützung aller dabei, einen „neuen und handlungsfähigen Vorstand“ für die Kreisgruppe zu finden, die eine Art Dachverband für Honterus-Chor, Blasorchester, Frauenverein, Kinder- und Volkstanzgruppe ist. Erschrocken sei er über die Entwicklung der Mitgliederzahl, die erstmalig unter 300 Familien gefallen sei. Siebenbürgisches Leben könne nur so lange bestehen, wie es die Kreisgruppen gebe, so Lehni abschließend.

Ursula Schenker