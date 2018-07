15. Juli 2018 Druckansicht

Kreisgruppe Schorndorf: Sonniges Peter- und Paulsfest

Am 30. Juni wurde in und um die Schorndorfer Versöhnungskirche das Peter- und Paulsfest gefeiert. Die Helfer trafen sich 13.00 Uhr und stellten geübt und Hand in Hand die Tische und Bänke in den Schatten und stellten sich auf die Gäste ein. Und diese trafen trotz der Hindernisse durch anliegende Baustellen überpünktlich ein und machten es sich mit Kaffee und leckerem Kuchen gemütlich. Die Siebenbürger Blaskappe bereitete mit ihren schönen Liedern und ihrem guten Zusammenspiel viel Freude und ließ die Veranstaltung gleich zu Beginn siebenbürgisch wirken.

Unsere Herkunft rückte auch im Gottesdienst, den Pfarrer i.R. Helmut Wolff nach siebenbürgischer Liturgie abhielt, in den Vordergrund. In der Predigt über den Aufbruch Abrahams aus seinem Vaterland erkannte Pfarrer Wolff einige Parallelen zum Aufbruch der Siebenbürger in ihre jetzige Heimat. Beide ließen Herkunft, Identität, Land und Menschen hinter sich und begaben sich in eine ungewisse Zukunft. Viele Erfahrungen Abrahams können die Siebenbürger durch ihre Erlebnisse nachempfinden und beide wurden von Gottes kraftspendendem Segen auf den neuen Wegen begleitet. Peter- und Paulsfest in Schorndorf. Fotos und Collage: S. Mai



Anschließend wurde die Gemeinschaft miteinander genossen. Die Erwachsenentanzgruppe Stuttgart-Schorndorf gab ihr Bestes und unterhielt mit vier flotten Tänzen. Dieser sommerlich heiße Nachmittag machte die Anstrengung der Tänzer/innen sichtbar und bot den Gästen optimale Wetterbedingungen, um im Freien zu entspannen. Weit mehr ins Schwitzen kamen dann die Grillmeister, welche Mici und Bratwürste grillten und eingespielt die Bewirtung vornahmen.Es war ein schöner Festtag, der dies erst durch die vielen Helfer und Akteure werden konnte. So möchten wir Pfarrer Fuchsloch für seinen Antrieb und die Hilfestellung Danke sagen, Pfarrer i.R. Wolff für die Gottesdienstgestaltung, der Blaskappelle für ihre harmonische Ausdauer, der Tanzgruppe für bewegte Trachten, Eduard Engelhardt für die Organisation und den vielen Helfern für den Kuchen und zupackenden Einsatz. Bereits jetzt steht fest: auch nächstes Jahr ist der Peter- und Paulstag ein guter Zeitpunkt, um bei einem Fest zusammenzufinden. S. Mai

Schlagwörter: Schorndorf, Peter-und-Paul-Fest, Brauchtum

