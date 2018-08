Kreisgruppe Ingolstadt: Gerda Knall geehrt

Gerda Knall hat das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten erhalten. Dieses wird seit 1994 als ehrende Anerkennung für langjährige, hervorragende ehrenamtliche Tätigkeit verliehen. In einer beeindruckenden Feierstunde wurde das Ehrenzeichen mit Urkunde von Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel im historischen Sitzungssaal des Rathauses in Ingolstadt überreicht. Zu den ersten Gratulanten zählte, neben den engsten Familienangehörigen, Manfred Binder, Vorsitzender der Kreisgruppe Ingolstadt.

Gerda Knall erhielt das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten, es gratulieren OB Dr. Christian Lösel (links) und Manfred Binder. Foto: Ingeborg Binder

In seiner Laudatio würdigte Christian Lösel den unermüdlichen Einsatz von Gerda Knall zum Erhalt und Weitergeben unserer siebenbürgisch-sächsischen Werte und Traditionen. Der gelernten Pädagogin liegen die Kinder besonders am Herzen. Im Herbst 2003 rief sie die Kindertanzgruppe mit anfangs 14 Kindern ins Leben, deren Leitung sie innehat. Als stellvertretende Vorsitzende hat sie die Kreisgruppe jahrelang bis 2015 würdevoll nach außen repräsentiert. Das Kulturreferat der Kreisgruppe obliegt bis dato ihr. Sie organisiert mit Hingabe, den Vorstand unterstützend, die kulturellen Aktivitäten der Kreisgruppe wie Kronenfeste, Theateraufführungen, Vorträge, Auftritte.Gerda Knall ist mit Leib und Seele bei den wöchentlichen Begegnungen und Proben der Tanzmitglieder in unserem Vereinsheim anzutreffen und noch lange nicht müde geworden, die heranwachsenden Kinder von Tradition und Brauchtum zu begeistern.

Ingeborg Binder