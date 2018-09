2. September 2018 Druckansicht

Ein etwas anderes Kronenfest!

Viele Kronenfeste konnten bundesweit in diesem Jahr bei schönstem Wetter stattfinden, aber leider nicht das Kronenfest in Augsburg. Das 25. Kronenfest in Folge in St. Andreas musste wegen schlechten Wetters schweren Herzens abgesagt werden. Stattdessen fand am Sonntag, 22. Juli, um 10.00 Uhr in der St.-Andreas-Kirche der siebenbürgische Gottesdienst zusammen mit der Gemeinde mit anschließendem Vortrag über das „Kronenfest in Langenthal“, den Auftritten der Tanzgruppe Augsburg und der Tanzgruppe der Banater Schwaben Augsburg statt. Im Anschluss konnte man sich im Gemeindesaal bei Kaffee und Kuchen treffen und austauschen.

Ab Donnerstag, 19. Juli, war der Vorstand der Kreisgruppe mehr als beschäftigt, Wetterprognosen und stundengenaue Wetterberichte zu überprüfen und nach vielen Telekonferenzen und Besprechungen musste das geplante Kronenfest in seiner ursprünglichen Form abgesagt werden. Trotz anhaltendem Regen fanden sich ca. 200 Gäste am Sonntag zum Gottesdienst ein. Nach einer sehr herzlichen Begrüßung des Hausherrn Markus Maiwald und den passenden Liedern, gesungen vom Siebenbürger Chor Augsburg unter der Leitung von Elisabeth Schwarz, hielt Pfarrer Mathias Welther aus Salzburg eine rührende Predigt. In Hetzeldorf geboren, seine Frau aus Martinsdorf stammend, pflegen sie die siebenbürgische Muttersprache in der Familie mit den Kindern und besuchen auch regelmäßig Siebenbürgen. Ein Fest wie ein Kronenfest vermittelt nicht nur Nostalgie mit Erinnerungen an die alte Heimat, sondern ist in unserer Zeit „gemeinschaftsbindend“. Es bringt viele Gruppen und Menschen zusammen. Da er dieses Jahr nicht das Glück hatte, das Fest in seiner ganzen Form kennenzulernen, freute sich Mathias Welther schon über die nächste Einladung. Kreisgruppenvorsitzender Helmut Schwarz dankte für die gelungene Predigt mit einem Präsent, dankte auch Andreas Jäckel, Stadtrat in Augsburg und Kandidat für den Bayerischen Landtag 2018, für sein Grußwort. Als weiterer Ehrengast konnte das Augsburger Stadtratsmitglied Juri Heiser mit Gattin begrüßt werden. Nach dem Gottesdienst und Vortrag zeigten die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg und die Tanzgruppe der Banater Schwaben Augsburg einen schwungvollen gemeinsamen Tanz auf dem Vorplatz der St.-Andreas-Kirche. Foto: Markus Stenner



Die Gäste wurden von Helmut Schwarz zum anschließenden Vortrag herzlich eingeladen. Leider gab es keinen Aufmarsch der Tanzgruppen, keine Kronenbesteigung und keine Festrede, dafür konnte man sich aber wunderschöne Bilder des Kronenfestes aus Langenthal von den 1950er bis in die 1980er Jahre anschauen. Mit Hilfe der Bilder konnte Helmut Schwarz den Anwesenden den Ablauf des Kronenfestes veranschaulichen. Er referierte über die Vorbereitungen, den Schmuck, den Umzug und Aufmarsch, das Besteigen des Kronenbaums und den Tanz darunter. Er bedankte sich anschließend bei Udo Schneider für die Unterstützung und sprach die Hoffnung aus, dass auch in den kommenden Jahren Ausstellungen über das Kronenfest dargeboten werden können.In einer willkommenen Regenpause konnten die Gäste den figurenreichen Tanz zur Melodie „Veilchenblaue Augen" der Tanzgruppe der Banater Schwaben bewundern, diesmal nicht in der Banater Tracht, sondern im bayerischen Dirndl. Im Anschluss zeigte uns die Tanzgruppe Augsburg die flotte Polka „Uf am Rossboda", und für den gemeinsamen Tanz ernteten sie den verdienten Applaus. Sehr gut angenommen wurde die Verköstigung im Gemeindesaal. Bei Kaffee und Kuchen stellten sich intensive Gespräche ein, verwöhnt wurde man auch mit Schnaps und Wein. Das Gesellige eines Kronenfestes kam dadurch nicht zu kurz. Gedankt wird Pfarrer Markus Maiwald für seine Gastfreundschaft, Ute Bako, stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe, für das Vorlesen des Evangeliums und der Abkündigungen der Kirchengemeinde im Gottesdienst, dem Siebenbürger Chor für die Mitgestaltung des Gottesdienstes, der Tanzgruppe Augsburg und der Banater Schwaben für ihre Teilnahme am Gottesdienst und ihre Auftritte, dem Handarbeitskreis für die liebevolle Bewirtung, den Kuchenspendern, Pfarrer Mathias Welther für das Kommen und die Predigt und nicht zuletzt dem Vorstand der Kreisgruppe für den großen Aufwand der Umorganisation. Rosemarie Schwarz

