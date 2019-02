Dritter Frauenstammtisch in München

Bereits zum dritten Mal trafen sich am 18. Januar im Haus des Deutschen Ostens (HDO) Siebenbürgerinnen aus unterschiedlichsten Orten, um einen gemütlichen und interessanten Abend miteinander zu erleben. Wieder waren es nicht weniger als 16 Frauen, die sich dazu einfanden. Erfreulich, dass auch jedes Mal neue Gesichter zu begrüßen sind.

Dritter siebenbürgischer Frauenstammtisch im HDO in München. Foto: Elke Löw

Bei guter Stimmung und von Annerose Kloos zubereitetem „Schlesischem Himmelreich“ war es nicht schwer, Gesprächsthemen zu finden. Den passenden Rahmen nutzte Ute Brenndörfer , um uns mitzuteilen, dass sie am 1. Februar die Geschäftsleitung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen übernehmen wird. Daraufhin durften wir alle auf ein gutes Gelingen und viel Erfolg bei dieser anspruchsvollen Aufgabe anstoßen.Der nächste Stammtisch findet am Freitag, dem18.00 Uhr, im Haus des Deutschen Ostens, Gaststätte „Zum Alten Bezirksamt“, Am Lilienberg 5, statt. Wir hoffen auf viele Teilnehmerinnen.

Elke Löw