Faschingsball in Waldkraiburg

Es war zweifelsohne eine der Perlen der diesjährigen Ballsaison in Waldkraiburg. Mit bester Live-Musik der „Akustik 3 Band“ feierte der Kreisverband der Siebenbürger Sachsen Waldkraiburg am 12. Januar ausgiebig Fasching. Mit bunten Masken, abwechslungsreichen Darbietungen wurde bei bester Laune bis tief in die Nacht getanzt.

Kreisgruppenvorsitzender Kurt Zikeli begrüßte Ehrengäste wie den zweiten Bürgermeister Richard Fischer mit Gattin, Siegfried Klika (Altbürgermeister) mit Gattin, den stellvertretenden Landesvorsitzenden Harry Lutsch mit Gattin und Karl-Heinz Spiegl, Vorsitzender der Egerländer Gmoi, außerdem Ilse Gärtner, Vorsitzende des Kreisverbands Pfarrkirchen – Rottal-Inn, mit einer größeren Gruppe von Landsleuten und eine Vielzahl von Landsleuten aus Erding. Beim Faschingsball in Waldkraiburg trat die Kindergruppe auf. Foto: Anita Weingärtner



Das Prinzenpaar Chantal I. und Termet I. zeigte uns seinen Prinzenwalzer und vergab im Anschluss Orden an viele fleißige Helfer aus der Kreisgruppe: Anneliese Miess, Manuela Stein, Heinz Fray, Johanna Schneider, Heinke Gärtner und Hartmut Miess.



Beim „Dancebattle" zwischen Mädchen und Jungs ging es heiß her. „Wer ist stärker" – immer abwechselnd tanzten die Mädchen und Jungs der Kindergruppe kleine Ausschnitte zu bekannten Liedern. Unterstützt wurden sie von den Mamas und einigen Papas, die fleißig bei allen Proben dabei waren. Belohnt wurde der Auftritt der Kindergruppe unter der Leitung von Christine Depner, Katharina Stein und Elfriede David mit tosendem Beifall und einer Goldmedaille für die Kinder sowie Süßigkeiten und Sekt für deren Eltern. Christine Depner

