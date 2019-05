Reinhold Kraus in Herten

Auf großes Interesse stieß der kulturelle Nachmittag, zu dem die Siebenbürger Kreisgruppe Herten den Vorsitzenden der Sektion Karpaten des Deutschen Alpenvereins (DAV), Reinhold Kraus, eingeladen hatte. Reini Kraus berichtete im vollbesetzten Haus über das Bergsteigen in Siebenbürgen, die verschiedenen Bergdiszilinen und das Erklimmen der höchsten Gipfel der Welt.

Jugendliche Trachtenträger aus der Tanzgruppe und der Blaskapelle Herten beim Gruppenbild mit Reinhold Kraus (rechts). Foto: Karin Roth

Fesselnd waren die Erzählungen, spannend seine Erlebnisse, faszinierend die zahlreichen Bilder. Umrahmt wurde die Veranstaltung von der Siebenbürger Blaskapelle unter Kapellmeister Heiko Ginsel durch unterhaltsame Musikstücke, die teils zum Mitsingen einluden. Die Siebenbürger Volkstanzgruppe unter Sylvia Weißner entführte tänzerisch aus Siebenbürgen in die Welt.Unsere Frauen hatten eine Jause vorbereitet, so dass sich die Besucher allerlei Spezialitäten schmecken lassen konnten: Salade de boeuf, geriebene Bohnen, Evangelischer Speck, Zacusca, eingelegter Schafskäse und Siebenbürger Bratwurst wurden in mehreren Gängen serviert und gerne gekostet. Als Nachtisch gab es Szekler-Kuchen und Greta-Garbo-Schnitten. Der Nachmittag war sehr abwechslungsreich und überaus kurzweilig. Unsere Gäste lobten die lockere Atmosphäre dieser informativen Veranstaltung. Die Veranstaltung wurde ermöglicht dank einer Förderung durch die Landeszentrale für politische Bildung NRW. Herzlichen Dank!

KR