Frohes Tanzen in den Mai in Schorndorf

Inzwischen ist der „Tanz in den Mai“ zu einer beliebten und sehnsüchtig erwarteten Jahresveranstaltung in Schondorf geworden. Und dies vor allem aufgrund der langjährigen Treue und dank des Einsatzes des „Schlager-Taxis“. Für den diesjährigen Tanz buchte die Kreisgruppe die Barbara-Künkelin-Halle und lud als Stargäste das Südtiroler Schlagerduo „Sunrise“ ein. Der Zuspruch zeigte sich bald beim Kartenvorverkauf. Die Plätze waren heiß begehrt, so dass bereits im Vorverkauf alle Karten vergeben waren und weitere Interessenten auf Nachrückmöglichkeiten hofften.

Musiker und die feiernden Gäste beim Tanz in den Mai in Schorndorf. Foto: Jürgen Kotsch

Für viele Besucher war der Dienstag noch ein gewöhnlicher Arbeitstag. Den Alltag verwandelte das „Schlager-Taxi“ schnell in Tanzvergnügen und ließ alle Sorgen vergessen. In gewohnter Weise lockten sie die Gäste auf die Tanzfläche, sorgten für viel Stimmung und Ausgelassenheit und brachten sich selber und alle Tänzer/innen zum Schwitzen. In zwei Runden spielte das Duo „Sunrise“ viele seiner schönen Lieder. Lautstark wurde die Textsicherheit beim Lied „Gefallener Engel“ bewiesen, bei den Liedern des aktuellen Albums wurde etwas leiser mitgesungen, dafür aber kräftig mitgefeiert. Schließlich fingen die Standpiraten und das „Schlager-Taxi“ noch einmal an, spielten und sangen zusammen und sorgten für große Begeisterung. Für Fotos, Autogramme und Gespräche standen die nahbaren und offenen Jungs für langbewährte und auch neugewonnene Fans den ganzen Abend lang bereit. Es war ein rundum stimmiger und kurzweiliger musikalischer Abend.Im Hintergrund bewirtete das Helferteam die Gäste bestens, hatte die anfallenden Arbeiten im Griff und erfüllte alle Wünsche geduldig. Ein großes Dankeschön geht an alle, die diesen Abend zu einem schönen Erlebnis werden ließen. Danke an Karin Fritzmann und Uwe Welther für die Kartenvorverkauf und vor allem an Helga Graef, die alle Fäden fest in den Händen hielt.

S. Mai