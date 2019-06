Waldkraiburger Bürgermeister läuft im Festumzug in Dinkelsbühl mit

Wie in jedem Jahr trafen sich zu Pfingsten Kreisverbände, Heimatortsgemeinschaften und andere siebenbürgische Organisationen zum Heimattag in Dinkelsbühl. Vier Tage wurde gefeiert, zahlreiche Veranstaltungen erinnerten an Sitten und Gebräuche unserer alten Heimat.

Im großen Festumzug des Heimattages mit der Kreisgruppe Waldkraiburg dabei (von links): Zweiter Bürgermeister Richard Fischer, Bürgermeister Robert Pötzsch, Stadträtin Anneliese Will und der stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe, Heinz Fray.

114 Trachtengruppen und Blaskapellen von nah und fern nahmen am großen Festzug teil, darunter auch über 40 Trachtenträger der Kreisgruppe Waldkraiburg. Und wer ganz genau hinschaute, konnte erkennen, dass in diesem Jahr Unterstützung aus dem Rathaus dabei war. Erster Bürgermeister Robert Pötzsch mit Ehefrau Marion, Zweiter Bürgermeister Richard Fischer, Stadträtin und Landsfrau Anneliese Will sowie Kulturreferentin Karin Bressel marschierten in der Tracht mit. Sie zeigten damit ihre Verbundenheit und Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit, die in den Vereinen geleistet wird.„Durch die gemeinsame Präsenz beim Heimattag verbinden wir nicht nur symbolisch unsere neue Heimat mit der alten, sondern auch das Wir-Gefühl unserer Stadt“ – so Heinz Fray, stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Waldkraiburg. Das Motto „70 Jahre – Für die Gemeinschaft“ spiegelt sich auch im gemeinsamen Tragen der siebenbürgisch-sächsischen Tracht wider. Bürgermeister Pötzsch bedankte sich für die unkomplizierte Bereitstellung der Trachten: „Ich habe mich sehr gefreut, in einer Tracht aus Siebenbürgen im Festzug mitlaufen zu können.“ Auch Zweiter Bürgermeister Richard Fischer, der Mitglied unserer Kreisgruppe ist, meinte: „Wir sind alle stolz in unserer Stadt, dass wir so rührige Heimatverbände haben. Einmal im Festzug in Dinkelsbühl mitlaufen zu dürfen, noch dazu in Tracht, war eine große Ehre für mich.“ Mit vielen schönen Eindrücken und Erinnerungsfotos kehrten alle wohlbehalten zurück nach Waldkraiburg.

Heinz Fray