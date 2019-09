24. September 2019 Druckansicht

Einladung zum Tag der Heimat in Nordrhein-Westfalen

Die CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen lädt ein zum Tag der Heimat am 1. Oktober von 17.30-19.00 Uhr im Plenarsaal des Landtages in Düsseldorf. Es sind noch Plätze frei. Um Anmeldung per E-Mail an torsten.birreck [ät] landtag.nrw.de bis zum 26. September wird gebeten.

Bodo Löttgen, Vorsitzender der CDU-Fraktion, begrüßt die Gäste, ein Grußwort spricht Klaus Kaiser, Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Die Ansprache hält Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, es folgt eine Diskussionsrunde mit Heiko Hendriks, Beauftragter für Heimatvertriebene, Aussiedler und Spätaussiedler in NRW. Das Schlusswort hat Rüdiger Scholz, Beauftragter für Vertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten der CDU-Fraktion. Im Anschluss wird zu einem Empfang mit Imbiss eingeladen.



Schlagwörter: Tag der Heimat, Nordrhein-Westfalen, CDU, Düsselsdorf

