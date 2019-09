29. September 2019 Druckansicht

Autorenlesung von und mit Heinz Acker in Heilbronn

Im Rahmen der Stuttgarter Vortragsreihe im Haus der Heimat nahmen wir im Oktober 2018 an der Autorenlesung von Prof. emer. Heinz Acker teil. Es war ein wunderschöner Abend, wir waren von seinem Buch „Zwei Leben … und“ begeistert und baten Heinz Acker, es auch in Heilbronn vorzustellen. So fand die Autorenlesung am 6. September im Haus der Siebenbürger Sachsen in Heilbronn statt. Der Saal war mit einer gestickten Tischdecke mit einem sächsischen Krug und Blumen festlich geschmückt. Unter den Teilnehmern waren sechs Mitglieder der Familie Acker.

Heinz Acker ist Professor emer. der Musikhochschule Mannheim. Mit seinem jüngst beim Hamburger tredition-Verlag erschienenen Buch „Zwei Leben … und“ legt der in Heidelberg lebende Musiker ein autobiographisches Werk vor. Der Titel suggeriert, dass hier zwei Leben nachgezeichnet werden, die ihm geschenkt wurden: ein erstes im vertrauten Umfeld seiner siebenbürgischen Heimat, aber unter den Zwängen eines kommunistischen Regimes, bis 1977, und ein zweites, ab 1977, in der Freiheit des Westens, vornehmlich in Heidelberg. Das Buch spiegelt die Erfahrung eines Musikers im Spannungsfeld zweier unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen wider. Das kleine Wörtchen „…und“ im Titel des Buches weist darauf hin, dass hier weit mehr als lediglich der Lebenslauf eines Künstlers erzählt wird. Der Autor weitet seinen Blick und es entsteht nicht nur eine Familiengeschichte, sondern eine Zeitgeschichte Siebenbürgens durch mehrere Jahrhunderte bis in die Gegenwart. Autorenlesung Heinz Acker in Heilbronn. Foto: Jürgen Binder



Im zweiten Teil des Buches kann man dem passionierten Dirigenten zum Beispiel auf erlebnisreichen Konzertfahrten in lockerer, humorvoller Erzählweise quer durch die Welt folgen.Wir danken Johannes Kravatzky, der die Lesung organisiert hat, und wir danken ganz herzlich Heinz und Marianne Acker für ihren Besuch und die Lesung in Heilbronn. Gerlinde Schuller

Schlagwörter: Heilbronn, Kreisgruppe, Lesung, Heinz Acker

