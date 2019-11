3. November 2019 Druckansicht

Siebenbürgische Tanzgruppe Pfungstadt wird 25

Die Siebenbürgische Tanzgruppe Pfung­stadt feiert ihr 25-jähriges Bestehen am 9. November in der Sport-und Kulturhalle, Ringstraße 51, in Pfungstadt.

Im Rückblick auf alle bisherigen Erfolge und als Dank an alle aktuellen und ehemaligen Mitglieder und Unterstützer wird es sowohl ein kulturelles als auch ein festliches Abendprogramm geben. Hierzu laden wir Sie alle herzlich ein.



Einlass ist ab 18.00 Uhr, das Programm beginnt um 19.00 Uhr mit dem kulturellen Teil. Mit dabei sind die Siebenbürger Musikanten Pfung­stadt sowie zwei Gasttanzgruppen. Anschließend wird es flüssig zum festlichen Teil übergehen, dessen musikalische Umrahmung die „Akustik 3" übernimmt. Die Tanzgruppe möchte diese Gelegenheit nutzen, um zusammen mit allen Gästen ihr durchaus langes Fortbestehen zu feiern. Neben den geladenen Ehrengästen ist natürlich jeder herzlich eingeladen mitzufeiern. Die Leitung

Schlagwörter: Hessen, Pfungstadt, Tanzgruppe

