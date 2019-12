19. Dezember 2019 Druckansicht

Landesverband Bayern: Einladung zur Hauptversammlung

Die Hauptversammlung des Landesverbandes Bayern findet am 8./9. Februar 2020 in der Franken-Akademie, Schloß Schney e.V., Schloßplatz 8, 96215 Lichtenfels, statt. Beginn ist am 8. Februar um 10.00 Uhr; Ende voraussichtlich am 9. Februar um 13.00 Uhr.

Tagesordnung: Berichte des Vorsitzenden und der Stellvertreter, der Referatsleiter, der Vermögensverwalterin und der Rechnungsprüfer; Neuwahl des Landesvorsitzenden, seiner Stellvertreter, des Vermögensverwalters, der Rechnungsprüfer, des Schriftführers sowie die Bestätigung der Fachreferenten und der Beisitzer.



Falls die Hauptversammlung zum angegebenen Zeitpunkt nicht beschluss­fähig ist, wird sie für den 8. Februar 2020, 10.30 Uhr, angesetzt und unabhängig von der Zahl der anwesenden Stimmberechtigten als beschlussfähig abgehalten.



Delegierte, die an der Teilnahme verhindert sind, können gemäß der Gliederungsordnung des Landesverbandes ihre Stimme schriftlich einem Delegierten übertragen, der bei der Hauptversammlung zugegen sein wird. Anträge, die während der Hauptversammlung behandelt werden sollen, haben bis zum 30. Januar 2020 in der Landesgeschäftsstelle einzugehen. Die Delegierten erhalten gesonderte Einladungen. Werner Kloos, Landesvorsitzender

