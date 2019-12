10 Jahre Fürther Sälwerfäddem

Über zehn Jahre singen wir schon zusammen. Angelika Meltzer begleitet unseren Gesang gekonnt auf der Gitarre. Wir singen alle gern, weil wir dabei auch viel Freude schenken. Die Begeisterung des Publikums beim Zuhören oder beim freudigen Mitsingen erfüllt uns jedes Mal mit Glück.

Sälwerfäddem singen in der Diakoniestation St. Peter Nürnberg. Foto: Heinz Musick

Im Laufe dieser Zeit hatten wir tiefgreifende Erlebnisse mit siebenbürgischen Gruppen in Rimsting am Chiemsee, Nürnberg, Fürth, Berlin, Neu-Ulm, Ansbach und Schwabach.Am 26. November haben wir unser 10-jähriges Jubiläum in fröhlicher Runde im Gasthaus Kapellenhof in Roßtal gefeiert. Wir wünschen uns weitere freudebringende Auftritte.

Rosel Potoradi