Siebenbürger "tip-top" im rheinischen Fasching

Im Rheinland, so sagt man, ist Karneval die fünfte Jahreszeit, und diese wird hierzulande auch gebührend gefeiert. Trotz vieler Veranstaltungen im Umkreis war es an der Zeit, die jecken Siebenbürger der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein zu versammeln um zu kölschen Tönen das Tanzbein schwingen zu lassen.

Stimmungsvolle Faschingsfeier der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein. Foto: Karl Irimi

Mit großem Einsatz und Enthusiasmus übernahm Daniel Theil, Nachbarvater der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein, federführend die Organisation der Faschingsfeier am 15. Februar im Dorfgemeinschaftshaus Marienberghausen, etwa acht Kilometer von Bielstein entfernt, und ließ so das bunte Treiben wieder aufleben. Er wurde einstimmig zum Präsidenten erkoren und gründete einen Elferrat, bestehend aus acht Damen, die in ihren blau-roten Paillettenkleidern die Bühne zum Funkeln brachten. Wer wie er einmal Mitglied der großen KVB-Familie war (Karnevalsverein Bielstein), der ist infiziert mit dem hoch ansteckenden Karnevalsvirus. Seine guten Kontakte rühren aus der Zeit her, als er mit dem Siebenbürgischen Prinzenpaar (2016/2017) durch die Lande zog. Seine aktive Zugehörigkeit war schließlich Grund genug, um seine Weggefährten in die Siebenbürgische Hochburg einzuladen und das Publikum durch den Besuch des Karnevalsprinzen, des Bauern und der Jungfrau zu verzaubern. Das Programm mit reichlich Prominenz konnte sich sehen lassen. Der glanzvolle Auftritt mit imposanten Kostümen und großem Gefolge spiegelt die Präsenz dieses Vereins vor unserer Haustür wider.Nach Kaffee und Kuchen folgten Auftritte der kleinsten Funkemariechen (Lollipops, Crazy Boys & Girls). Mit großem Applaus wurden sie empfangen und während ihrer akrobatischen Darbietungen angefeuert. Die Stimmung wurde durch die „Bielsteiner Raketen“ weiter aufgeheizt. Die Choreografie zu aktuellen Hits und in einheitlichen Kostümierungen war filmreif und auf höchstem Niveau. Die jungen Damen brachten den Saal zum Beben und wurden mit reichlich Applaus belohnt. In der Laudatio wurde festgestellt, dass einige Tänzerinnen auch siebenbürgischen Wurzeln haben. Die Symbiose des Narrenvolks ist dabei bestens gelungen.Gutgelaunt reihte sich die Gesellschaft beim Kostümwettbewerb ein. Viel Ideenreichtum und Liebe zum Detail konnte man erkennen. Zwischen all den Clowns, Piraten, Teufeln, Nonnen, Fred Feuerstein und Barny Geröllheimer mit Gattinnen errangen die „Babies“ den 1. Platz. Ihre Mühe wurde mit Präsenten in Form von Süßigkeiten und Getränken belohnt. Während die Kölner „Alaaf“ und der Bielsteiner Karnevalsverein „Kapaaf“ ruft, haben wir Siebenbürger uns den Schlachtruf „tip-top“ angeeignet. Auf Prunksitzungen ist es üblich, dass an Persönlichkeiten Orden verliehen werden. Deshalb haben die Organisatoren dieser Veranstaltung in Eigenregie einen siebenbürgischen Orden gebaut, der das siebenbürgische Wappen trägt.Schließlich erfreuten sich die Gäste eines guten Abendbüfetts, das im Eintrittspreis enthalten war. Ein weiterer Höhepunkt war der Einzug der Siebenbürgischen Tanzgruppe Wiehl-Bielstein in weißen Weltraumanzügen mit Astronautenmotiv und Sternen. Eigens zum Karneval wurde ein Tanz zum Song „Flieg mit mir“ einstudiert. Die Darbietung wirkte sehr professionell und für die Zugabe wurde das Licht gedimmt, um die vielen Leuchtarmbänder stimmungsvoll in Szene zu setzen. Das Weltraumthema fand auch bei den Kindern großen Anklang. Genauso wie der Kamelleregen, für den Annliese Theil sorgte. Ein besonderer Dank geht an Inge Kreuder, die die Kostüme des Elferrats geschneidert hat. Ihr wurde der Titel „Hofschneiderin“ und dazu ein Orden verliehen. Gleichzeitig wurde auch der Vorstand der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein geehrt. Für musikalische Unterhaltung sorgte das Trio „Amazonas Musik“. Der gute Anklang dieser Faschingsfeier macht Lust auf eine Wiederholung. Der Karnevalsverein ist schon ganz „jeck“ darauf, diese Stimmung noch einmal zu erleben.

Astrid Krauss